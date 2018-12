Stand: 18.12.2018 13:18 Uhr

Hannover 96: Straftraining statt Weihnachtsurlaub?

Trainer André Breitenreiter hat beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Hannover 96 die Gangart deutlich verschärft. "Wir haben gemeinsam beschlossen, es etwas rauer anzugehen", sagte der sichtlich emotionale 96-Coach vor der Partie am Mittwoch (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) beim SC Freiburg. Die Ansage an die Profis: Mindestens drei Punkte müssen aus den Spielen im Breisgau und am Sonnabend gegen Düsseldorf her - ansonsten werde der Weihnachtsurlaub gestrichen. "Wir haben uns in den letzten 14 Tagen in gleich zwei Spielen wehrlos ergeben. Das ist eine Ausnahmesituation. Und die erfordert besondere Maßnahmen", erklärte Breitenreiter, der in den Partien gegen Berlin (0:2) und den FC Bayern (0:4) Probleme in Sachen "Mentalität und Einstellung" erkannt hatte.

Hannover 96 steckt tief in der Krise NDR//Aktuell - 17.12.2018 16:00 Uhr Nach der 0:4-Pleite gegen Bayern München ist Hannover 96 Tabellenletzter in der Bundesliga. Im Umfeld machen sich viele Sorgen um den Verein und die derzeitige Situation.







3,5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Versetzung ist stark gefährdet"

"Ich würde die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr auch lieber mit meiner Familie verbringen, aber es geht um 96", sagte der 45-Jährige, der die Lage des Liga-Schlusslichts mit der Schule verglich: "Es stehen die Halbjahreszeugnisse an, und da steht: Die Versetzung ist stark gefährdet. Wenn meine Versetzung in der Schule gefährdet ist, dann mache ich auch nicht vier Jahre, vier Wochen oder vier Tage Urlaub, sondern dann übe ich." Der Coach räumte ein, aktuell "die schwierigste Situation" seit seinem Amtsantritt im März 2017 zu erleben. "Aber es ist eben auch eine große Herausforderung." Klar ist aber auch: Sollten beide Partien verloren gehen, dürfte trotz aller Treuebekenntnisse der Clubführung die Trainerdiskussion wieder aufflammen.

Streit mit Füllkrug "abgehakt"

Weitere Informationen Carsten Linke: Demokratie bei 96 ist außer Kraft gesetzt Ex-Profi Carsten Linke wird von den Hannover-96-Fans nur "Fußballgott" gerufen. Den 53-Jährigen lässt die Krise des Bundesligisten nicht kalt - er hält sie allerdings für hausgemacht. mehr

Der Streit mit Stürmer Niclas Füllkrug nach dem Training am Sonntag sei indes kein Thema mehr. "Ich habe eine sehr, sehr hohe Meinung von Niclas Füllkrug. Wir sind gemeinsam einen exzellenten Weg gegangen und werden das auch in Zukunft tun", sagte Breitenreiter: "Er hat einen Fehler gemacht, ich musste eingreifen. Das ist abgehakt, und weiter geht's." Der Stürmer wird also in Freiburg spielen. Im Gegensatz zu Noah Sarenren Bazee (nach Gehirnerschütterung), Ihlas Bebou (Sehnenverletzung) und Takuma Asano (muskuläre Probleme), die nicht zur Verfügung stehen.

So könnte Hannover 96 spielen





















Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 19.12.2018 | 20:00 Uhr