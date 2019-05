Stand: 27.05.2019 17:30 Uhr

Slomka-Comeback bei Hannover 96

Hannover 96 hat seine Trainersuche beeendet und geht mit Mirko Slomka in die kommende Saison der zweiten Fußball-Bundesliga. Das berichten übereinstimmend mehrere Medien. Der 51-Jährige, der den glücklosen Thomas Doll beerbt, soll sich am Montag gegen Kenan Kocak und Markus Anfang durchgesetzt haben, mit denen die 96-Clubführung ebenfalls Gespräche geführt hatte. Alexander Kiene, Ex-Trainer vom TSV Havelse, soll Co-Trainer von Slomka werden.

Mit Slomka spielte 96 Europa League

Für Slomka ist es eine Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte. Der gebürtige Hildesheimer trainierte in Hannover von 1989 bis 1999 mehrere Nachwuchsmannschaften, ehe er von 2001 bis 2004 unter Ralf Rangnick Co-Trainer der Profis wurde. Als Chefcoach führte er Hannover zwischen 2010 und 2013 zweimal in die Europa League. Nach seiner Entlassung bei 96 trainierte er 2014 sieben Monate lang den HSV, den er über die Relegation gegen Fürth vor dem Abstieg rettete. 2017 folgte ein viermonatiges Intermezzo beim damaligen Zweitligisten Karlsruher SC. Seit der Entlassung bei den Badenern war Slomka ohne Job.

