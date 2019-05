Stand: 28.05.2019 09:59 Uhr

Hannover 96 bestätigt: Slomka neuer Trainer

Hannover 96 hat seine Trainersuche beeendet und geht mit Mirko Slomka in die kommende Zweitliga-Saison. Das bestätigte der Bundesliga-Absteiger am Dienstag. Darüber hinaus wird Jan Schluadraff zum Sportdirektor befördert. Unter Slomka erlebte 96 von 2010 bis 2013 die erfolgreichsten Jahre der jüngeren Vereinsgeschichte. Nun soll er den Club zum Wiederaufstieg führen. Auf einer Pressekonferenz um 15.30 Uhr wird Geschäftsführer Martin Kind das neue Führungs-Duo offiziell vorstellen.

Glückloser Doll muss gehen

Damit geht eine kurze und glücklose Zeit für Thomas Doll, der einen Vertrag bis 2020 hatte, bei den Niedersachsen zu Ende. Der Ex-Profi hatte erst Ende Januar das Traineramt bei den "Roten" übernommen, konnte der Mannschaft aber keine Impulse geben. Der Abstieg kam letztlich verdient.

Mehr Verantwortung für Schlaudraff

Nun ist also wieder Slomka am Ruder und soll zusammen mit Schlaudraff den Neuanfang bei den Hannoveranern verantworten. Der ehemalige 96-Profi sollte eigentlich Assistent der Sportlichen Leitung werden, übernimmt nun als Sportdirektor aber mehr Verantwortung für die Kaderplanung und ist damit Nachfolger von Manager Horst Heldt, der im April freigestellt worden war.

Schon in drei Wochen ist Trainingsauftakt

Nur drei Wochen vor dem Trainingsauftakt am 17. Juni müssen Slomka und Schlaudraff bei den 96ern eine komplett neue Mannschaft aufbauen. Bislang hat der Verein nur einen neuen Spieler präsentiert: den 19 Jahre alten Justin Neiß aus der eigenen Jugend. Auf der anderen Seite wollen sich die Niedersachsen nach dem Verkauf von Ihlas Bebou (1899 Hoffenheim) und Niklas Füllkrug (Werder Bremen) noch von weiteren Spielern wie den Brasilianern Jonathas und Walace sowie Genki Haraguchi trennen.

Mit Slomka spielte 96 Europa League

Für Slomka ist es eine Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte. Der gebürtige Hildesheimer trainierte in Hannover von 1989 bis 1999 mehrere Nachwuchsmannschaften, ehe er von 2001 bis 2004 unter Ralf Rangnick Co-Trainer der Profis wurde. Als Chefcoach führte er Hannover zwischen 2010 und 2013 zweimal in die Europa League. Nach seiner Entlassung bei 96 trainierte er 2014 sieben Monate lang den HSV, den er über die Relegation gegen Fürth vor dem Abstieg rettete. 2017 folgte ein viermonatiges Intermezzo beim damaligen Zweitligisten Karlsruher SC. Seit der Entlassung bei den Badenern war Slomka ohne Job.

