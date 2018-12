Stand: 20.12.2018 11:11 Uhr

Hannover 96: Noch ist Weihnachten nicht sicher

Es war eine Szene mit Symbolcharakter. Nachdem Hannovers Felipe am Mittwochabend beim 1:1 in Freiburg den Ausgleichstreffer erzielt hatte, rannte der Abwehrspieler des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten schnurstracks auf André Breitenreiter zu und umarmte den Trainer demonstrativ. Der Brasilianer war allerdings auch der einzige, der dies tat. Lag es auch daran, dass der unter Druck stehende 96-Coach nach der Partie seine Drohung bekräftigte, notfalls den Weihnachtsurlaub streichen zu wollen? "Es gilt das, was ich gesagt habe", sagte der 45-Jährige, der aus den letzten beiden Hinrundenpartien drei Punkte gefordert hatte. Demnach müssen Hannovers Profis zwangsläufig am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen Fortuna Düsseldorf gewinnen, um sich ein paar frei Tage zu erspielen.

Erstmals nach Rückstand gepunktet

Gleichwohl war Breitenreiter "einverstanden" mit der Leistung seiner Schützlinge im Breisgau: "Wir haben ein anderes Gesicht gezeigt als in den letzten beiden Heimspielen, wo wir uns wehrlos ergeben hatten. Die Jungs haben Moral gezeigt. Das ist das, worauf wir aufbauen können", erklärte der Coach. In der Tat: Zum neunten Mal schon in dieser Saison gerieten die "Roten" in Rückstand, erstmals konnten sie diesmal aber punkten. Folglich war auch Mittelfeldspieler Pirmin Schwegler froh, dass 96 nach dem frühen 0:1 noch einmal zurückkam: "Der Anfang war ein schlimmer Albtraum, das kannst du gar nicht glauben. Aber die Moral war dann da, das war wichtig." Kapitän Waldemar Anton, dessen unerklärliches Handspiel ("Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist") zum Gegentor führte, machte die Leistung gar "stolz".

Das sah Breitenreiter nicht ganz so: "Es ist der erste Schritt. Wenn wir es immer so machen würden, wie gegen Freiburg, dann gäbe es überhaupt keine Gründe, diese Diskussion zu führen." Manager Horst Heldt ist das Thema ohnehin leid. "Wir haben keine Endspiele um einen Weihnachtsurlaub, wir haben nur Spiele, in denen es verdammt wichtig ist, drei Punkte zu holen." Weil es gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf gehe.

Esser: "Vielleicht lässt der Trainer ja mit sich reden"

Wenn Hannover das Hinrunden-Finale gewinnen sollte, dann wäre der Anschluss zum rettenden Ufer wieder hergestellt. Im Falle einer Niederlage des Tabellenvorletzten würde allein Düsseldorf aber schon auf satte sieben Punkte davonziehen. "Der Druck ist natürlich ein bisschen größer geworden", sagte Michael Esser. Der Torhüter ("Wir haben einen guten Trainer und wollen ihn auch behalten") äußerte zugleich die Hoffnung, dass Breitenreiter in Sachen Urlaub "vielleicht noch mal mit sich reden lässt. Ein paar freie Tage wären nicht verkehrt, um auch den Kopf frei zu bekommen."

