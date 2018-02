Stand: 02.02.2018 13:46 Uhr

"Fake News"? DFL soll Kinds 96-Übernahme ablehnen

Präsident Martin Kind ist mit seinen Übernahmeplänen der Mehrheitsanteile beim Fußball-Bundesligisten Hannover 96 offenbar vorerst gescheitert. Dies berichten der "Tagesspiegel" und die "Bild"-Zeitung übereinstimmend. Laut der Berichte lehnt die Deutsche Fußball Liga (DFL) den Antrag des Unternehmers auf eine Ausnahmegenehmigung von der 50+1-Regel ab. In einem offiziellen Mitteilung reagierte Hannover 96 überrascht über die Presseberichte. "Nach unserem Kenntnisstand wird die Entscheidung tatsächlich voraussichtlich erst nächste Woche getroffen werden. Wir bitten um Verständnis, dass wir Spekulationen nicht kommentieren", heißt es darin.

DFL verweist auf Sitzung am Montag

Am Freitagmittag meldete sich dann auch die DFL in einer kurzen Mitteilung zu Wort: "Das DFL-Präsidium hat bislang keine Entscheidung in Bezug auf den Antrag von Hannover 96 und Martin Kind hinsichtlich der Erteilung einer Ausnahmegenehmigung von der 50+1-Regel getroffen. Das Präsidium wird sich damit in seiner turnusmäßigen Sitzung am kommenden Montag befassen." So beschrieb auch Kind die aktuelle Situation. "Nach unseren Informationen sind das Fake-News. Wir bei '96' sind entspannt", sagte der Präsident dem "Sportbuzzer" vor dem Nordduell am Sonntag (18 Uhr) beim Hamburger SV.

Kind: "Die Alternative ist der Rechtsweg"

Im Falle eines Scheiterns hatte der 73-Jährige bereits angekündigt, gegen die Entscheidung klagen zu wollen. "Ich erwarte, dass der Antrag genehmigt wird", erklärte Kind am Mittwoch beim Branchenkongress SpoBis in Düsseldorf gesagt. "Die Alternative ist der Rechtsweg. Das ist von Anfang klar gesagt worden. Das sind die Spielregeln."

HSV-Vorstand Wettstein unterstützt Kind

Finanzvorstand Frank Wettstein vom Bundesligakonkurrenten Hamburger SV sprang dem 96-Präsidenten zur Seite. "Ich plädiere dafür, dass jeder Club über seine möglichen Investoren selbst entscheidet", sagte Wettstein beim Branchenkongress SpoBis. "Wir haben bei 50+1 doch schon viel zu viele Ausnahmen. Die Regel ist schon lange ausgehebelt, auch durch RB Leipzig. Die etablierten Clubs werden behindert", zitierte ihn das "Hamburger Abendblatt".

Sind Kinds Aufwendungen nicht hoch genug gewesen?

Kind hatte bereits im Oktober 2017 einen Antrag gestellt, um eine Ausnahmeregelung von der 50+1-Regel zu erhalten. Die Regel schreibt vor, dass die Stammvereine der Bundesligisten die Mehrheit bei den ausgegliederten Kapitalgesellschaften halten müssen. Allerdings wurde in den DFL-Statuten 2011 nach einem von Kind erreichten Urteil des Ständigen Lizenzliga-Schiedsgerichts verankert, dass eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden kann. Dafür muss ein Unternehmen oder eine Privatperson einen Verein mehr als 20 Jahre "ununterbrochen" und "erheblich" gefördert haben. Darauf beruft sich Kind.

In den Medienberichten heißt, die Aufwendungen des 96-Präsidenten sollen letztlich nicht hoch genug gewesen sein. Womöglich gibt es allerdings ein Hintertürchen für Kind. Laut "Bild" könnte das Präsidium der DFL aber am Montag eine Statutenänderung beschließen, die Kind womöglich doch noch eine Chance auf die Übernahme eröffnen würde.

