Hannovers Plus: Auch die anderen punkten nicht

Nur einen Sieg hat Fußball-Bundesligist Hannover 96 aus den jüngsten zwölf Partien geholt - folgerichtig rangieren die Niedersachsen im Tabellenkeller, sind mit lediglich 14 Zählern Vorletzter. Trotz dieser desaströsen Bilanz ist die Chance auf den Klassenerhalt elf Spieltage vor dem Saisonende immer noch realistisch: Nur zwei Punkte beträgt der Rückstand auf den Relegationsrang, vier sind es auf das rettende Ufer. 96-Coach Thomas Doll sagte ganz offen: "Wir haben in den letzten Wochen und Monaten viel Glück gehabt, dass wir immer noch die Chance haben, an die Nicht-Abstiegsplätze heranzurücken. Normalerweise bist du mit 14 Punkten schon längst abgeschlagen."

Kellerkinder sammeln so wenig Punkte wie noch nie

Tatsächlich erlebt die Liga aber derzeit einen der schwächsten Abstiegskämpfe ihrer Geschichte. Gleich vier Vereine haben bislang weniger als 20 Punkte geholt. In der Addition kommen der Tabellenletzte 1. FC Nürnberg (13) sowie seine drei Konkurrenten Hannover 96 (14), VfB Stuttgart (16) und FC Augsburg (18) auf eine Anzahl von 61 Zählern nach 23 Spieltagen. Das ist der mit Abstand schlechteste Wert seit der Einführung der Drei-Punkte-Regel.

HSV-"Rekord" wackelt

Der Negativ-Rekord des HSV aus der Saison 2013/2014 wackelt, als sich die Hamburger mit lediglich 27 Punkten in die Relegation (und anschließend zum Klassenerhalt) retteten. Denn in der damaligen Saison hatten die vier Clubs am Tabellenende (Stuttgart, HSV, Freiburg, Braunschweig) am 23. Spieltag schon insgesamt 73 Punkte geholt.

Hoffnung auf noch schwächere Konkurrenz

Im laufenden Abstiegskampf setzen die betroffenen Vereine deshalb vor allem auf einen Faktor: auf die Schwäche der Konkurrenz. "Was jetzt noch Hoffnung macht? Dass die anderen auch nicht punkten", meinte Hannovers Torwart Michael Esser nach dem 0:3 gegen Eintracht Frankfurt, der dritten Niederlage in Folge. Am Sonntag (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gastiert Hannover beim Drittletzten VfB Stuttgart. Sollten die Niedersachsen gewinnen, stünden sie erstmals seit mehr als drei Monaten nicht mehr auf einem direkten Abstiegsplatz. Bei einer Niederlage wäre der Abstand an den Relegationsrang auf fünf Zähler angewachsen. 96-Trainer Doll formulierte es ganz salopp: "Die die wenigsten Fehler machen, bleiben in der Liga. Die anderen gehen duschen."

