Stand: 06.05.2019 16:52 Uhr

Hannover 96: Saison-Aus für den "ewigen" Felipe

Der vor dem Abstieg stehende Fußball-Bundesligist Hannover 96 muss in den letzten beiden Saisonspielen ohne Abwehrspieler Felipe auskommen. Der Brasilianer hat sich beim jüngsten 1:3 bei den Bayern einen Mittelfußbruch zugezogen. Das teilte der Tabellenletzte am Montag mit. "Das ist für ihn und für uns eine schlimme Nachricht", sagte Trainer Thomas Doll. "Die Jungs werden sich jetzt gegen Freiburg auch für Felipe richtig reinhauen." Am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) empfangen die Hannoveraner die Breisgauer im eigenen Stadion.

Nur 52 Ligaspiele in sieben Jahren

"Felipe hat in den vergangenen Wochen einen richtig guten Job gemacht und war ein absoluter Stabilisator für die Hintermannschaft", so Doll weiter. Der 31-Jährige, der 2012 von Standard Lüttich zu den Niedersachsen wechselte, ist zwar der dienstälteste 96-Profi, hat für die "Roten" allerdings nur 46 Bundesliga- und sechs Zweitligapartien (vier Tore) absolviert. Zahlreiche Verletzungen warfen den Verteidiger immer wieder aus der Bahn. Möglich, dass das Spiel in München das letzte für Felipe im 96-Trikot war. Der Vertrag des Südamerikaners läuft am Saisonende aus.

