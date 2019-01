Stand: 04.01.2019 14:16 Uhr

Hannover 96: Breitenreiter will "mehr Spieler"

Die verspätete Anreise ins Trainingslager wegen eines Bremsdefekts am Flugzeug passte so richtig zur bislang schlechten Bundesliga-Saison von Hannover 96. Doch einen Tag später sah die Welt für den Tross der Niedersachsen schon wieder rosiger aus. Trainer André Breitenreiter sprach am Freitag im spanischen Marbella bei 14 Grad und Sonnenschein von "besten Rahmenbedingungen". Bis zum 10. Januar will der Tabellenvorletzte die "Leichtigkeit zurückgewinnen", um nach lediglich elf Hinrunden-Punkten mit einer deutlich besseren Rückrunde den Klassenerhalt zu schaffen.

"Sind nicht konkurrenzfähig"

Doch Breitenreiter machte in Marbella auch deutlich, dass es nicht allein damit getan sei, konzentriert und fleißig auf dem Trainingsplatz zu arbeiten. "Ich kann nach dem ersten Training schon sagen: Wir brauchen mehr Spieler", erklärte der 96-Coach und sendete damit ein klares Signal an Präsident Martin Kind, der tags zuvor noch angekündigt hatte, nach den Verpflichtungen von Nicolai Müller und Kevin Abpoguma erst einmal abwarten zu wollen, "ob überhaupt Bedarf besteht". Breitenreiter kann das verstehen, sagt aber auch: "Wir haben im Sommer bereits deutlich an Qualität eingebüßt und sind damit ein großes Risiko eingegangen. Den Fehler dürfen wir nicht wiederholen, sonst sind wir nicht konkurrenzfähig."

Die vielen Verletzungen habe Hannover in der Hinrunde nicht kompensieren können: "Spieler wie Hendrik Weydandt, Linton Maina oder Benjamin Hadzic können nicht die Kohlen für einen Bundesligisten aus dem Feuer holen. Da muss ich mich nicht wundern. Darauf haben wir hingewiesen, sind aber trotzdem mit dem kleinsten Kader nach den Bayern in die Saison gegangen."

Bedarf in der Offensive

Vor allem in der Offensive sieht der 96-Trainer dringenden Handlungsbedarf. Aktuell seien in diesem Mannschaftsteil vier Spieler nicht einsatzfähig: Genki Haraguchi ist mit dem Nationalteam beim Asiencup, Noah Joel Sarenren Bazee kuriert einen Haarriss im Schienbein aus, Takuma Asano (muskuläre Probleme) und Maina (Meniskus-Operation) nehmen ebenfalls nicht am Mannschaftstraining teil. Auch Ihlas Bebou müsse nach seiner Sehnenverletzung "behutsam aufgebaut" werden. Breitenreiter sucht nach dem Ausfall von Niclas Füllkrug mindestens noch einen "Box-to-Box-Spieler", einen Stürmer, der im Zentrum gefährlich ist.

Kein Geld für Neuzugänge?

Auch im offensiven Mittelfeld kann von einer "Erhöhung des Konkurrenzkampfes im Team", wie ihn Breitenreiter schon nach dem Ende der Hinrunde gefordert hatte, aktuell keine Rede sein. Das Problem der 96er ist: Sie haben über Spieler wie Maximilian Philipp von Borussia Dortmund oder Vincenzo Grifo von 1899 Hoffenheim zwar nachgedacht. Sie können sich aber keinen von ihnen leisten. Schon jetzt kalkuliert der Verein mit einem Minus von 17 Millionen Euro für die laufende Saison - auch weil bereits im Sommer rund 18 Millionen in Spieler wie Walace oder Haraguchi investiert wurden. Es droht ein Szenario wie vor drei Jahren. Im Januar 2016 ging Hannover 96 als Tabellenvorletzter in die Wintervorbereitung, leistete sich Transfersflops wie Hugo Almeida, Hotaru Yamaguchi oder Iver Fossum - und stieg am Ende der Saison trotzdem mit riesigem Rückstand ab.

