HSV kurz vor Verlängerung mit Trainer Titz

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Hamburger SV steht kurz vor einer ligaunabhängigen Vertragsverlängerung mit Cheftrainer Christian Titz. Das teilte der Club am Donnerstag mit. "Wir werden uns unmittelbar nach der Saison zur Finalisierung der letzten Detailfragen zusammensetzen", sagte HSV-Aufsichtsratchef Bernd Hoffmann. Vorstand Frank Wettstein meinte: "Vorstand und Aufsichtsrat wollen ligaunabhängig mit Trainer Christian Titz weiterarbeiten. Wir haben sehr gute Gespräche mit dem Trainer geführt."

"Ich hatte mit dem Vorstand sehr gute Gespräche"

Titz hatte beim HSV am 13. März die Nachfolge des glücklosen Bernd Hollerbach angetreten, seitdem zehn Punkte in sieben Spielen geholt und den Hamburgern trotz der prekären Lage ansehnlichen Ballbesitz-Fußball verordnet. Zuvor hatte er die zweite Mannschaft des Clubs trainiert. "Ich hatte mit dem Vorstand sehr gute Gespräche. Wir haben uns darauf verständigt, dass die letzten Details nach Saisonende geklärt werden", sagte Titz. Club-Ikone Uwe Seeler hatte sich zuvor bereits für eine weitere Zusammenarbeit mit dem 47-Jährigen ausgesprochen: "Für einen Neubeginn im Sommer ist Titz der richtige Mann", hatte der 81-Jährige gesagt.

Erster Abstieg der Club-Geschichte droht

Angesichts von zwei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz könnte Titz am Sonnabend allerdings als erster Coach in die Geschichte eingehen, der mit dem HSV nach knapp 55 Jahren Erstligazugehörigkeit absteigt. Nur bei einem Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach und einer gleichzeitigen Niederlage des VfL Wolfsburg zu Hause gegen Liga-Schlusslicht 1. FC Köln würden die Hamburger noch den Sprung in die Relegation schaffen.

