HSV und Würzburg: Zoff um Hollerbach

Am vergangenen Sonnabend hat Bernd Hollerbach sein Debüt als HSV-Trainer gegeben und mit dem abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten ein achtbares 1:1 in Leipzig erreicht. Soweit, so schön für die Hamburger, die den ehemaligen Linksverteidiger nach der Entlassung von Markus Gisdol am 22. Januar als neuen Cheftrainer vorgestellt hatten. Das Problem: Zu diesem Zeitpunkt besaß der 48-Jährige noch einen Beratervertrag bei seinem vorherigen Arbeitgeber, den Würzburger Kickers. HSV-Vorstandschef Heribert Bruchhagen hatte von einer Einigung mit dem Drittligisten berichtet. Das dementierten die Kickers allerdings am Montag. Trotzdem bleibt Bruchhagen gelassen: "Ich wüsste nicht, wo uns ein Problem entstehen sollte. Wir haben einen Trainer verpflichtet, der freigestellt war, und nach dem Gespräch mit Herrn Fischer sprach nichts gegen die Verpflichtung."

"Angebot entspricht nicht der Wertigkeit der Personalie"

"Erst am Freitag erhielten wir ein schriftliches und offizielles Angebot des HSV. Ohne auf Details eingehen zu wollen, entspricht dieses allerdings nicht unseren Vorstellungen - und in der Form auch nicht der Wertigkeit der Personalie", sagte Kickers-Vorstandschef Daniel Sauer in einer Vereins-Mitteilung. Es bestehe noch keine vertragliche und rechtlich wirksame Einigung, heißt es in de Stellungnahme. Da vom HSV bisher kein neues Angebot eingegangen sei, wollten die Kickers noch am Montag einen konkreten Vorschlag unterbreiten. "Wir werden dem HSV darin eine Frist bis Mittwoch, 31. Januar, 12 Uhr setzen", betonte Sauer.

Bruchhagen: "Habe eine Einigung mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden erzielt"

Bruchhagen lässt sich von dem gesetzten Ultimatum nicht aus der Ruhe bringen. "Da muss man erst einmal abwarten. Ich habe eine Einigung mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden erzielt, und ich hatte keinerlei Argwohn, dass er nicht autorisiert ist, diese Einigung herbeizuführen", sagte der HSV-Chef. Auch Hollerbach selbst gibt sich gelassen: "Ich denke mal, dass wir die Dinge schon klären werden."

Ablösespiel für Hollerbach vereinbart?

Bruchhagen hatte am Sonntag erklärt, dass sich die Clubs auf ein Ablösespiel für Hollerbach in Würzburg geeinigt hätten. Die Einnahmen blieben bei den Kickers. "Sollte das Spiel nicht zustande kommen, gibt es eine Ausgleichszahlung unsererseits", hatte der HSV-Chef gesagt. "Das muss Würzburg selbst entscheiden, welche Variante sie möchten." Hollerbach hatte seinen Heimatverein 2016 in die Zweite Liga geführt, war aber im Folgejahr mit dem Club abgestiegen und war von seinem Amt zurückgetreten.

