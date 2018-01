Stand: 25.01.2018 15:05 Uhr

Walace: Neuer HSV-Trainer, neues Glück

Walace war eigentlich schon weg, doch der HSV scheint der richtige Club für Comebacks von bereits "Aussortierten" zu sein. Nachdem der Brasilianer Anfang des Jahres "gestreikt" hatte und auch nach verspäteter Rückkehr aus der Heimat auf einen Wechsel bestand, verhandelte der Bundesligist mit Flamengo Rio de Janeiro. Es gab aber keine Einigung, der HSV blamierte sich gegen Köln, Markus Gisdol musste gehen, Bernd Hollerbach kam, sprach mit Walace, der Besserung gelobte. Nicht ausgeschlossen, dass sich der Mittelfeldspieler beim Debüt des neuen Trainers am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) in Leipzig sogar in der Startelf wiederfindet.

Hollerbach: "Als Einheit hat man immer eine Chance" Hamburg Journal - 25.01.2018 19:30 Uhr Bernd Hollerbach steht vor seinem Debüt als HSV-Coach: Vorab spricht er über den Gegner Leipzig, seine ersten Tage in Hamburg und die zweite Chance für Walace.







4,5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Walace ist ein Spieler, auf den wir setzen können"

"Er hat mir versichert, dass er sich für den Verein zerreißen wird", sagte Hollerbach am Donnerstag: "Auf mich macht er einen sehr guten Eindruck. Er ist ein Spieler, auf den wir setzen können." Neuer Trainer, neues Glück heißt es also für den 22 Jahre alten Brasilianer, der demnächst Vater wird. Aber gilt das unter Hollerbach auch für die gesamte HSV-Mannschaft? Die ist Tabellen-17. und hat fünf Punkte Rückstand aufs rettende Ufer.

Hollerbach: "Wir haben einen Plan gemacht"

Bildergalerie 11 Bilder So könnte der Hamburger SV spielen Die voraussichtliche Startelf des Hamburger SV. Bildergalerie

"Holler" verbreitete jedenfalls Zuversicht: "Wir haben mit dem Trainerteam einen Plan gemacht, wie man so schön sagt", erklärte Hollerbach und ließ durchblicken, dass unter ihm - auch während der Spiele - mehr als nur ein taktisches System zur Anwendung kommen könnte. Auch die Dreierkette in der Abwehr wird plötzlich eine echte Option. "Ich habe schon einige Ideen im Kopf - aber die werde ich meinem Freund Ralph Hasenhüttl jetzt nicht verraten", sagte der Ex-Profi, der zusammen mit dem Leipziger Coach 2005 den Trainerlehrgang absolviert hat. Klar sei, "dass Leipzig eine starke Mannschaft ist. Ich bin aber auch überzeugt davon, dass man immer eine Chance hat."

Ohne Punkt und Tor in der Rückrunde

Fakt ist: Die Partie in Leipzig ist das erste von 15 Endspielen für den HSV, der seit der Bundesliga-Gründung 1963 immer in der Ersten Liga gespielt hat. Seit sechs Partien warten die Hamburger nun schon auf einen Sieg. Die jüngsten vier Begegnungen wurden verloren. Nur die Hanseaten sind in der Rückrunde noch ohne Punkt und Tor. Es geht beim HSV nur noch darum, die Klasse zu halten - wieder einmal.

Weitere Informationen mit Video Hollerbachs Anfänge: "Einige hatten weiche Knie" Bernd Hollerbachs Weg zum Bundesliga-Coach war lang. Der neue HSV-Übungsleiter begann seiner Trainer-Karriere bei einem Amateurclub. Für die dortigen Feierabend-Kicker war es eine harte Zeit. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 28.01.2018 | 22:50 Uhr