Stand: 19.03.2018 13:03 Uhr

Hoffmann zur HSV-Lizenz: "Wir kriegen es hin"

HSV-Präsident und Aufsichtsratschef Bernd Hoffmann ist sich sicher, dass der finanziell angeschlagene und abstiegsbedrohte Bundesligist keine Probleme im Lizenzierungsverfahren der Deutschen Fußball Liga (DFL) bekommen wird. "Wir kriegen es hin und werden eine Lizenz für die Erste und Zweite Liga bekommen", sagte der 55-Jährige am Sonntag im NDR Sportclub. "Möglicherweise auch mit Hilfe von Herrn Kühne." Die Unterlagen für die Bundesliga musste der HSV, seit Sonntag Tabellenletzter, bereits bis zum 15. März einreichen. Bis Anfang April müssen die Unterlagen für die Zweitliga-Lizenz bei der DFL vorliegen. "Seien Sie gewiss, der HSV wird im nächsten Jahr auch ein gutes Mitglied des bezahlten deutschen Fußballs sein", sagte Hoffmann.

Hoffmann: "Wir schauen jetzt nach vorne" Sportclub - 18.03.2018 23:00 Uhr Der neue HSV-Aufsichtsratsboss Bernd Hoffmann über Fan-Randale, den Konflikt mit Papadopoulos, Personalentscheidungen und das anstehende Lizenzierungsverfahren.







DFL verlangt Liquiditätssicherungen in Millionenhöhe

Das Problem: Für die Lizenzen fordert die DFL Liquiditätssicherungen in Millionenhöhe. Für den klammen HSV keine einfache Aufgabe. Schon gar nicht, wenn es in die Zweite Liga gehen sollte und Einnahmen wegbrechen würden. "Jeder Bundesligist, der in die Zweite Liga möglicherweise absteigt, hat es nicht ganz einfach, seine Liquidität für die nächste Saison sicherzustellen und auch darzustellen im Verhältnis zur Deutschen Fußball Liga. Diese Herausforderung nehmen wir an und diese Hausaufgaben werden wir auch erledigen", so Hoffmann. Der HSV setzt im Falle des Abstiegs auf Transfererlöse durch Spielerverkäufe. Die mögliche Aussicht auf Millionen-Einnahmen kann der Club im aktuellen Lizenzierungsverfahren aber nicht geltend machen. Die DFL berücksichtigt dabei nur bereits vertraglich fixierte Verkäufe.

Ständiger Austausch mit Investor Kühne

Hier könnte Investor und Mäzen Klaus-Michael Kühne ins Spiel kommen und mit Bürgschaften in Vorleistung treten. "Es ist wichtig, ihn mit im Boot zu haben. Deswegen pflege ich mit Herrn Kühne einen ständigen und ausgesprochen guten Austausch", sagte Hoffmann und ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass er auf den Milliardär setzt. "Ich habe immer gesagt, dass Herr Kühne ein ausgesprochen wichtiger Partner des HSV ist und er wird es auch in den nächsten Jahren sein." Zur Suche des neuen Sportvorstandes wollte der Aufsichtsratschef keine Wasserstandsmeldungen abgeben. "Wir wollen die richtigen Personalentscheidungen fällen, nicht die schnellsten", so Hoffmann.

Kühne ließ am Montag offen, ob er dem HSV weiteres Geld zur Verfügung stellen wird. Er sagte bei der Eröffnung seines neuen Luxushotels an der Alster nur: "Hoffnung und Hoffmann - das passt zusammen, also warten wir einmal ab, wie sich die Dinge weiter entwickeln."

