Stand: 08.03.2018 12:06 Uhr

Tabula rasa beim HSV: Aus für Bruchhagen und Todt

Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat den Vorstandsvorsitzenden Heribert Bruchhagen und Sportchef Jens Todt freigestellt. Das teilte der Club am Donnerstagmorgen mit. Der bisherige Finanzvorstand Frank Wettstein übernimmt die operative Führung der HSV Fußball AG. Der erst am 18. Februar gewählte Präsident des Gesamtvereins, Bernd Hoffmann, ist neuer Aufsichtsratschef der AG. Als sein Stellvertreter wurde Max-Arnold Köttgen bestimmt. Der bisherige Chef des Kontrollgremiums, Michael Krall, bleibt einfaches Mitglied.

"Stand heute halte ich Trainerwechsel für nicht möglich"

"Wir sind zu der Erkenntnis gelangt, dass wir die Neuausrichtung des HSV jetzt unmittelbar beginnen müssen", sagte Hoffmann. Auf einer Pressekonferenz am Donnerstagmittag erklärte der 55-Jährige: "Wir suchen einen neuen Sportchef, der im Vorstand verankert werden soll." Gleichzeitig mahnte der ehemalige Vorstandsboss des HSV (2003 bis 2011) vor zu großer Hektik: "Wir werden nicht den Fehler der letzten Jahre machen, sofort eine neue Lösung auf einer Position zu präsentieren." Er verwies dabei auf den VfB Stuttgart. Die hätten vor zwei Jahren auch spät Personalentscheidungen getroffen und seien dann wieder aufgestiegen, so Hoffmann.

Hoffmann: "Arbeiten am Wunder oder Zweiter Liga" 08.03.2018 14:00 Uhr Großer personeller Umbruch beim HSV: Der neue Aufsichtsratschef Bernd Hoffmann über den "Neustart", Umstrukturierungen und die sportliche Situation.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Und Trainer Bernd Hollerbach, der das Team auf das schwere Auswärtsspiel am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) beim designierten Meister FC Bayern München vorbereiten muss? "Stand heute halte ich einen Trainerwechsel für nicht möglich. Bernd Hollerbach ist Bestandteil des Teams", sagte Wettstein.

Wettstein: "Wir sind voll handlungsfähig"

Audio "Zeitpunkt überraschend, Entscheidung nachvollziehbar" NDR Info Der akut abstiegsbedrohte HSV hat Vorstandsboss Bruchhagen und Sportchef Todt freigestellt. Hoffmann demonstriere damit Stärke, sagt NDR Moderator und Reporter Martin Roschitz. Audio (02:58 min)

Der personelle Umbruch erfolgte in einer Aufsichtsratssitzung am Mittwochabend. "In Anbetracht meiner Erfahrung im Profifußball hat der Aufsichtsrat mich - ebenfalls einstimmig - gebeten, die Neuausrichtung des HSV maßgeblich mit voranzutreiben. Vor diesem Hintergrund hat der Aufsichtsrat die interne Umstellung mit mir als Vorsitzenden und Max-Arnold Köttgen als Stellvertreter einstimmig beschlossen", so Hoffmann. Als erste Personalentscheidung berief der neu aufgestellte Aufsichtsrat dann Bruchhagen ab und setzte Wettstein als kommissarischen Vorstandsvorsitzenden ein. Wettstein wiederum beurlaubte anschließend Sportchef Todt. "Er schien mir von der Entscheidung nicht überrascht zu sein", sagte der Finanzfachmann auf der Pressekonferenz. Die bisherigen Aufgaben Todts inklusive aller Vertragsverhandlungen werden im Fachbereich Sport aufgeteilt. "Ich trage in dieser Phase die alleinige Verantwortung als Vorstand. Ich hege auf Dauer keinen Anspruch auf das Amt. Wir sind voll handlungsfähig", so Wettstein.

Bruchhagen: "Drücke dem HSV weiter die Daumen"

Bruchhagen reagierte mit Verständnis auf seine Freistellung. Er übernehme die Verantwortung für die sportliche Krise und wünsche den Hanseaten bei der Neuausrichtung alles Gute, so der 69-Jährige: Was für den HSV das Beste ist, ist auch für mich richtig. Ich drücke dem HSV weiter die Daumen." Hoffmann dankte Bruchhagen für dessen Engagement: "Heribert Bruchhagen hat sich stets schützend vor unseren Club gestellt. Ihm war und ist sehr daran gelegen, dass der HSV die aktuelle sportliche Talsohle überwindet. Es ist keine Trennung im Streit." Der Vertrag des 69-Jährigen war erst im vergangenen Dezember bis 2019 verlängert worden. Todts Arbeitspapier lief bis Ende 2018.

Hoffmann beginnt nun mit dem Aufsichtsrat die Suche nach geeigneten Kandidaten für die Komplettierung des Vorstandes. "Wir erstellen ein konkretes Anforderungsprofil und werden einen geordneten Prozess angehen, mit dem wir den besten Kandidaten für den HSV finden wollen", sagte der 55-Jährige.

HSV: Vom Spitzenclub zum Abstiegskandidaten















































































Dieses Thema im Programm: Sportclub | 11.03.2018 | 22:50 Uhr