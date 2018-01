Stand: 30.01.2018 11:04 Uhr

Poker um Arp: HSV-Angebot liegt auf dem Tisch

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Hamburger SV möchte mit seinem Sturmjuwel Jann-Fiete Arp gerne vorzeitig verlängern und hat dem 18-Jährigen einen unterschriftsreifen Vertrag vorgelegt. "Es war mit der Arp-Seite ein positives und intensives Gespräch. Wir haben ihm ein vertretbares, gutes Angebot gemacht", sagte Vorstandschef Heribert Bruchhagen der "Sport Bild". Das aktuelle Arbeitspapier des Angreifers gilt bis 2019. Der neue Kontrakt soll dem Blatt zufolge bis 2023 laufen.

Bruchhagen: "Jetzt liegt es an dem Spieler"

Videos 02:47 HSV-Kicker Fiete Arp ist volljährig Hamburg Journal

"Dass wir ihn langfristig binden wollen, ist klar. Wir haben ihm mitgeteilt, dass es auch unserer Sicht sinnvoll ist, wenn er bleibt. Jetzt liegt es an dem Spieler", so Bruchhagen. Von einer Vervierfachung des Gehalts des Junioren-Nationalspielers ist die Rede und einer Ausstiegsklausel im Falle des Bundesligaabstiegs. Arp, der seit Anfang Januar volljährig ist und demnächst die Schule mit dem Abitur abschließt, hatte im vergangenen September im Derby gegen Werder Bremen sein Bundesliga-Debüt beim HSV gefeiert. In zehn Einsätzen hat der Youngster bislang zwei Tore geschossen und vielversprechende Anlagen gezeigt.

Papa Arp: "Sein Herz hängt am HSV"

"Sein Herz hängt am HSV. Aber wenn der HSV absteigen sollte, muss man sich fragen, ob es sinnvoll ist, in die Zweite Liga mitzugehen", hatte Vater Falko Arp jüngst dem "Sportbuzzer" gesagt. Er ist neben Berater Jürgen Milewski der engste Vertraute des Jungprofis. Papa Arp hatte auch keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass sein Sohn begehrt ist. "Es sind große Clubs hinter ihm her. Kaum einer will ihn nicht haben. Nur Chelsea hat sich nie bei uns gemeldet, obwohl das so oft kolportiert wurde", berichtete er.

Weitere Informationen mit Video Endlich 18! Sturmjuwel Arp feiert, der HSV hofft Jann-Fiete Arp ist volljährig. Zeit zum Feiern bleibt aber kaum. Fürs Abi muss gebüffelt und der Dino zum Klassenerhalt geschossen werden. Eine neue Vertragsunterschrift würde den HSV freuen. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 04.02.2018 | 22:50 Uhr