Bundesliga-Aufstieg! Werder Bremen macht grün-weißen Traum wahr Stand: 15.05.2022 17:22 Uhr Grün-weißer Wahnsinn im Weserstadion! Der SV Werder Bremen ist wieder Fußball-Bundesligist. Im Saisonfinale am Sonntag schlugen die Hanseaten Jahn Regensburg 2:0 (1:0) und steigen als Zweitliga-Zweiter direkt auf.

von Matthias Heidrich

Platzsturm der Fans, tanzende Spieler auf dem Rasen, ein Weserstadion im Ausnahmezustand: Werder Bremen hat es geschafft und ist nach dem bitteren Abstieg im vergangenen Sommer und einer turbulenten Zweitligasaison direkt wieder aufgestiegen.

Duo Füllkrug-Ducksch liefert wieder

Niclas Füllkrug stellte mit dem 1:0 nach zehn Minuten die Weichen früh auf Werder-Sieg. Als Vorbereiter glänzte "Lückes" kongenialer Sturmpartner Marvin Ducksch. In der zweiten Hälfte traf dieser dann selbst zum 2:0 (50.). Füllkrug 19 Saisontreffer, Ducksch sogar 21 - die Tore des Traum-Duos bereiteten Bremen den Weg zurück in die Bundesliga.

Die Stimmung in der Hansestadt war schon vor dem Anpfiff erstligareif. Rund 12.000 Werder-Fans zogen vom Rathaus zum Weserstadion und machten Bremen zur grün-weißen Partyzone. Auch in der Arena stand die grün-weiße Wand von Beginn an wie eine Eins hinter ihrer Mannschaft.

Werder auf seinem Weg nicht zu stoppen

Regensburg schenkte die Partie keineswegs ab, hielt gut dagegen. Doch Werder war auf den letzten Metern seines langen Wegs zurück in die Erste Liga nicht zu stoppen.

Schwacher Saisonstart, der Impfpass-Skandal um Trainer Markus Anfang samt Trennung, Glücksgriff Ole Werner und nun der Wiederaufstieg: So geht der Schnelldurchlauf einer denkwürdigen Werder-Saison, die am Sonntag im Weserstadion ihr Happy End fand.

VIDEO: Radprofi Kämna gratuliert Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen (1 Min)

34.Spieltag, 15.05.2022 15:30 Uhr Werder Bremen 2 J. Regensburg 0 Tore: 1 :0 Füllkrug (10.) 2 :0 Ducksch (51.)

Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Groß (90. Gruew) - Weiser (90. Agu), A. Jung - R. Schmid (56. N. Schmidt), Bittencourt (79. Rapp) - Füllkrug, Ducksch

J. Regensburg: Weidinger - Saller (85. D. Otto), Breitkreuz, J. Elvedi, Wekesser - Gimber, Besuschkow (85. Faber) - Beste (68. Makridis), Shipnoski (68. Yildirim) - Boukhalfa (75. Zwarts), Albers

Zuschauer: 41000 (ausverkauft)



Dieses Thema im Programm: Sportclub | 15.05.2022 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel 2. Bundesliga Werder Bremen