Bund schlägt vor: Keine Fan-Rückkehr bis zum Jahresende

Die Zuschauerplätze in Stadien und Sporthallen bleiben wohl weiterhin (fast) leer. Der mit Spannung erwartete Gipfel zwischen Bund und Ländern diskutiert derzeit in Berlin über eine Beschlussvorlage des Bundes, die sich gegen eine schnelle Rückkehr der Fans in der Corona-Pandemie ausspricht. Auf Vorschlag von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sollen größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern bis mindestens 31. Dezember 2020 verboten bleiben. Ausnahmen soll es in Regionen mit sehr geringen Infektionszahlen geben.

Dann müsse aber sichergestellt sein, dass die Teilnehmer ausschließlich aus dieser Region oder aus umliegenden Regionen mit entsprechenden Entwicklungen kommen, heißt es. Als Richtwert für Ausnahmen soll gelten, wenn in den zurückliegenden sieben Tagen nicht mehr als 15 Infizierte auf 100.000 Einwohner kommen. Ob die Ligen regional unterschiedliche Regelungen einführen wollen, ist aber aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit fraglich.

Überarbeitetes Hygienekonzept

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte am Mittwoch im Zusammenspiel mit dem Deutschen Fußball-Bund ein überarbeitetes Hygienekonzept vorgestellt und den Vereinen der Bundesliga und 2. Bundesliga zugesendet. Die 36 Clubs der DFL sollen den Leitfaden auf ihrer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 3. September in den Statuten verankern. Darin sind auch personalisierte Tickets für Zuschauer vorgesehen. Ob dies aber in der Umsetzung der von der Bundesregierung nun vorgeschlagenen Richtlinien zu einer Zulassung einer größeren Zahl von Fans in den Stadien führen kann, bleibt offen.

Tausende Dauerkarten sind verkauft

Viele Clubs in den Bundesligen haben bereits Konzepte erarbeitet und Dauerkarten verkauft. Werder Bremen beispielsweise hat trotz der bislang ungeklärten Situation 25.000 Dauerkarten abgesetzt, 99 Prozent der Fans verlängerten ihr Ticket für die neue Spielzeit. Für Spiele ohne Zuschauer soll es Geld zurückgeben. "Wir alle als Fußballer haben in den letzten Monaten schmerzlich gemerkt, wie entscheidend Fans sind, wie entscheidend es ist, dass das Stadion voll ist, weil das den eigentlichen Reiz des Spiels ausmacht. Ich sehne den Tag herbei, wo die Fans wieder da sind", sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt. In den Etat-Kalkulationen ist Werder allerdings von Zuschauern erst im Januar ausgegangen, auch der VfL Wolfsburg hat den Dauerkartenverkauf bereits abgeschlossen. Eine Abbuchung erfolgt aber erst, wenn feststeht, dass wieder vollständig vor Zuschauern gespielt werden kann, teilte der Club mit.

Holstein Kiel will vor 500 Fans testen

Den Ernstfall proben will Holstein Kiel demnächst in einem Testspiel. Zur Partie gegen Hansa Rostock am 5. September (15 Uhr) lassen die "Störche" 500 Zuschauer ins Stadion. Diese Höchstzahl ist bereits nach der aktuell geltenden Landesverordnung in Schleswig-Holstein zugelassen. "Wir freuen uns sehr, einer, wenn auch kleinen Anzahl KSV-Fans und -Partnern den Stadionbesuch wieder ermöglichen zu können", sagte Kiels Geschäftsführer Wolfgang Schwenke. Die Tickets werden personalisiert und sollen nur von Dauerkartenbesitzern gekauft werden können, die den Club während der Corona-bedingten Geisterspiele mit einer Spende unterstützt haben. Verzichtet wird auf Stehplätze und den Ausschank von Alkohol. Gästefans sind nicht zugelassen.

Die Dritte Liga hatte sich am Dienstag darauf geeinigt, eine beschränkte Rückkehr von Zuschauern zu ermöglichen, wenn es die lokalen Verfügungslagen zulassen und die Gesundheitsämter zustimmen.

