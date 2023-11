"Brücke zum Leben erwecken": Heck setzt auf Osnabrücker Fans Stand: 24.11.2023 11:10 Uhr Im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Tobias Schweinsteiger empfängt Zweitliga-Schlusslicht VfL Osnabrück am Sonnabend den Krisenclub 1. FC Magdeburg. Für Interimscoach Martin Heck eine Chance, sich als Dauerlösung zu empfehlen.

In seinem ersten Spiel als Cheftrainer des VfL Osnabrück setzt der bisherige Assistenzcoach Heck vor allem auf einen Faktor: die Atmosphäre im Stadion an der Bremer Brücke. "Wir müssen es wieder leben und auf den Platz bringen, dass es etwas Besonderes ist, hierherzukommen. Dass man vielleicht wieder etwas Ehrfurcht vor der Bremer Brücke hat. Das müssen wir ausstrahlen", sagte der 40-Jährige vor dem Heimspiel gegen die seit acht Spielen sieglosen Magdeburger am Sonnabend (13 Uhr, im NDR Livecenter).

"Wir müssen die Brücke zum Leben erwecken." Martin Heck

Der Tabellenletzte der 2. Fußball-Bundesliga gewann bislang nur eines von sieben Heimspielen in dieser Saison. Auch deshalb musste Aufstiegstrainer Tobias Schweinsteiger nach der 2:3-Niederlage bei Eintracht Braunschweig in der vergangenen Woche gehen.

Heck fehlt wichtiges Trio

Ob Heck nur eine Interimslösung ist oder dauerhaft zum Chefcoach aufsteigt, ist offen. Bei seinem Einstand muss der langjährige Nachwuchstrainer des 1. FC Köln gleich drei wichtige Spieler ersetzen. Dave Gnaase uns Michaël Cuisance sind gesperrt. Kapitän Timo Beermann zog sich beim Spiel in Braunschweig einen Muskelfaserriss zu. "Er ist immer noch ein bisschen angeschlagen. Da wollen wir kein Risiko eingehen", sagte Heck.

