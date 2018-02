Stand: 13.02.2018 10:18 Uhr

Breitenreiter soll langfristig 96-Coach bleiben

Den Klassenerhalt hat Bundesliga-Aufsteiger Hannover 96 bereits nach 22 absolvierten Spieltagen bei 31 erreichten Punkten dicht vor Augen. Die Niedersachsen sind sogar in unmittelbarer Schlagdistanz zu den europäischen Plätzen. Und so verwundert es nicht sonderlich, dass Vorstandschef Martin Kind Coach André Breitenreiter und Manager Horst Heldt eine frühzeitige Verlängerung ihrer Arbeitspapiere in Aussicht stellt. "Wir wollen ihn behalten - und Horst Heldt auch. Wir haben Signale gesendet", erklärte der Clubboss der "Bild". Breitenreiters Kontrakt ist noch bis 2019 datiert, Heldts Vertrag läuft ein Jahr später aus.

Kind: "Er entwickelt Spieler"

Konkrete Gespräche über die langfristige Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Trainer hat es allerdings noch nicht gegeben. Die sollen laut Heldt begonnen werden, wenn der Klassenerhalt perfekt ist. "Ich bin mit André im engen Austausch. Zunächst wollen wir die Saison sichern, dann werden wir uns mit ihm unterhalten", sagte der 48-Jährige der Zeitung. Der Manager hatte Breitenreiter, den er aus gemeinsamen Tagen beim FC Schalke 04 kennt, kurz nach seinem Amtsantritt im vergangenen Jahr verpflichtet. Er ersetzte bei den "Roten" Daniel Stendel und führte das Team anschließend ungeschlagen in die Beletage. Doch nicht nur wegen der nackten Zahlen ist Vereinspatron Kind ein großer Fan des Coaches: "Er entwickelt Spieler."

