Stand: 24.01.2019 15:00 Uhr

Breitenreiter: Verständnis, Kritik und Kampfgeist

Dass André Breitenreiter noch einmal an einer Spieltagspressekonferenz als Trainer von Hannover 96 teilnehmen würde, hätte am vergangenen Sonntag wahrscheinlich kaum jemand erwartet. Das Aus des Trainers schien nach dem 0:1 gegen Werder Bremen beschlossen, doch überraschend verkündete Präsident Martin Kind am Montag: "Wir spielen am Sonnabend in Dortmund gegen die Borussia und verantwortlich ist André Breitenreiter." Also saß der 45 Jahre alte Coach am Donnerstag auf dem Podium und beantwortete Fragen zu seinem "Endspiel" beim Bundesliga-Tabellenführer. Auch dem Trainer ist klar, dass sein Stuhl bedenklich wackelt. "Ich kann die Diskussion nachvollziehen. Es ist normal, dass man darüber nachdenkt, einen neuen Impuls zu setzen", sagte Breitenreiter über die Trainerdiskussion.

Kommen doch noch neue Spieler nach Hannover?

Gleichzeitig betonte er in Richtung Vereinsspitze: "Ich hätte mir gewünscht, dass man mit mir über die Situation spricht." Gemeint waren Kind und Sportchef Horst Heldt, der direkt neben Breitenreiter saß und etwas ausweichend formulierte: "Wenn André ein negatives Gefühl hatte, dann ist das schlecht." Genauer wollte sich Heldt nicht äußern. Ohnehin scheint es mit der internen Kommunikation derzeit nicht zum Besten bestellt zu sein. Kind hatte am Montag angedeutet, dass er möglicherweise doch noch Geld für Neuzugänge zur Verfügung stellen werde: "Das hat mich auch überrascht, dass der Präsident das gesagt hat", so Heldt.

BVB hat bislang 34 Punkte mehr geholt

Unter schlechteren Voraussetzungen ist wohl noch nie eine Mannschaft von Hannover 96 zu einer Partie nach Dortmund gereist. Denn nicht nur ist die Stimmung bei den Niedersachsen im Keller, sportlich ist die Kluft riesig: Satte 34 (!) Punkte mehr als der Tabellenvorletzte hat der BVB bislang geholt. Wer will es Breitenreiter und Heldt verdenken, dass sie mit Blick auf die Begegnung am Sonnabend vor allem Durchhalteparolen bemühten? "Ich wünsche mir, dass wir eine Mannschaft auf dem Platz sehen, die sich wehrt", so Heldt. Breitenreiter sagte: "Mit einer Leistung wie im Hinspiel haben wir die Chance, für Nadelstiche zu sorgen - und vielleicht sogar für eine Überraschung."

Breitenreiter: "Ich gebe niemals auf"

Neuzugang Jonathas ist laut Breitenreiter "fit und gesund". Eine Einsatzgarantie für den Brasilianer gibt es aber nicht. Alle Augen werden ohnehin auf den Coach gerichtet sein, der womöglich am Sonnabend seine letzte Partie als 96-Coach bestreiten wird, sich aber kämpferisch gab. "Ich bin jemand, der niemals aufgibt. Ich werde bis zum letzten Tag alles geben", unterstrich Breitenreiter.

