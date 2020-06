Stand: 09.06.2020 14:22 Uhr

Braunschweig will Serie in Haching ausbauen

Erst ein Flutlicht-Ausfall, dann ein Kollektiv-Ausfall des ganzen Teams: Das letzte Spiel von Eintracht Braunschweig vor der Corona-Pause in der Dritten Liga war aus Sicht der "Löwen" ein einziges Desaster. Beim 0:3 am 9. März auswärts gegen den FC Hansa Rostock blieb die Mannschaft von Coach Marco Antwerpen jeden Beweis schuldig, ein Aufstiegsanwärter zu sein. Der Auftritt beim Nordrivalen ließ für den Saisonendspurt nichts Gutes erwarten. Doch nach dem Re-Start zeigen die Niedersachsen ein ganz anderes Gesicht. Sieben Zähler aus drei Partien schlagen für den Meister von 1967 zu Buche. Er wäre aktuell als Vierter für die Relegationsspiele gegen den Zweitliga-16. qualifiziert, da der Tabellendritte FC Bayern München II nicht aufstiegsberechtigt ist.

"Wir haben uns auf die Situation mit den vielen englischen Wochen gut eingestellt und sind sehr zufrieden, dass wir aus den ersten drei Spielen mit sieben Punkten herausgegangen sind", erklärte Antwerpen auf der digitalen Pressekonferenz für die Partie am Mittwochabend bei der SpVgg Unterhaching (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de).

Ex-Dauerreservist Bürger plötzlich in Startelf

Der 48-Jährige hat mit einem feinen Händchen für Personalentscheidungen einen maßgeblichen Anteil am jüngsten Aufschwung. So nominierte der Coach beispielsweise nach dem Re-Start in Leon Bürger einen Spieler zweimal in die Startelf, der in der Winterpause die Eintracht bereits verlassen wollte. Aber weil der 20-Jährige weder bei den Würzburger Kickers noch beim MSV Duisburg nach Probetrainings einen Vertrag erhielt, blieb er beim BTSV und drängte sich durch gute Trainingsleistungen auf. Gegen Mitaufstiegskonkurrent Haching dürfte der Sohn des früheren Bundesliga-Profis Henning Bürger wieder von Beginn an auf dem Rasen stehen.

Goden verletzt, Burmeister gesperrt

Mögliche Aufstellung Eintracht Braunschweig

Wie Bürger war zuletzt auch Kevin Goden gut in Form. Doch nun ist die Saison für den vom 1. FC Nürnberg ausgeliehenen Rechtsaußen voraussichtlich vorzeitig beendet. "Er hat sich wahrscheinlich eine Schultereckgelenksprengung zugezogen", sagte Antwerpen. Neben dem 21-Jährigen muss der Trainer in der Münchner Vorstadt auch auf den Gelb-Rot gesperrten Innenverteidiger Felix Burmeister verzichten. Für den früheren Ungarn-Legionär dürfte Steffen Nkansah in die Startelf rutschen. Es ist davon auszugehen, dass es nicht die einzigen beiden personellen Veränderungen im Vergleich zum Duell mit Bayern II (1:1) am vergangenen Sonnabend sein werden. Denn der eng getaktete Spielplan zwingt die Drittliga-Übungsleiter praktisch dazu, die Rotationsmaschine anzuschmeißen. Umso besser für einen Trainer, wenn sich plötzlich Optionen auftun, die vor dem Re-Start keine waren. So wie für Antwerpen jener Leon Bürger.

