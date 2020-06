Stand: 25.06.2020 11:48 Uhr

Braunschweig und Hansa: Aufstieg wie einst 2011?

Wiederholt sich Fußball-Geschichte doch? Vor neun Jahren stiegen Eintracht Braunschweig und Hansa Rostock gemeinsam in die Dritte Liga auf - in der aktuellen Saison könnte es das gleiche Szenario geben. Während sich die "Löwen" mit dem Sieg am Mittwoch in Chemnitz eine glänzende Ausgangsposition erspielten, musste Hansa Rostock mit dem 1:1 gegen Kaiserslautern - dem zweiten Remis im Folge - im Aufstiegsrennen etwas abreißen lassen.

Die Mecklenburger haben am Sonnabend (14 Uhr) beim direkten Konkurrenten Würzburger Kickers ein "kleines Endspiel", wie Hansa-Coach Jens Härtel es formulierte, Braunschweig kann zeitgleich in Zwickau (live im NDR Fernsehen und bei NDR.de) bei optimalem Verlauf sogar schon den Aufstieg perfekt machen.

Rostock und Braunschweig im Aufstiegskampf NDR Info - 24.06.2020 15:00 Uhr Braunschweig setzt sich mit dem Sieg gegen Chemnitz an die Tabellenspitze der Dritten Liga. Hansa Rostock hingegen musste beim Kampf um einen Aufstiegsplatz ein Unentschieden hinnehmen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Antwerpen: "Bekommen die Punkte nicht geschenkt"

Die Eintracht ist seit dem Neustart der Liga ungeschlagen, zeigte dabei aber meist nur nüchternen Ergebnisfußball. Trainer Marco Antwerpen reagierte auf entsprechende Vorwürfe nach dem Chemnitz-Spiel angefressen: "Es ist ja nicht so, dass wir die Punkte irgendwie geschenkt bekommen. Wir haben heute das sechste Spiel in Folge gewonnen", erklärte der BTSV-Coach und lag damit falsch, denn tatsächlich war es nur der zweite Dreier in Folge - allerdings der sechste Sieg in den jüngsten acht Partien.

Auch beim Kellerkind Zwickau erwartet Antwerpen ein "schwieriges Spiel". Abwehrspieler Steffen Nkansah räumte ebenfalls ein, "dass wir zurzeit auch das nötige Glück auf unserer Seite haben", erklärte aber auch: "Sowohl Taktik als auch Mentalität spielen bei uns eine große Rolle. Wir konnten enge Partien für uns entscheiden, sind eklig und sehr schwer zu schlagen."

Hansa: "Frust in positive Energie umwandeln"

Schwer zu schlagen ist derzeit auch Hansa Rostock, allerdings im engen Aufstiegsrennen zählen derzeit nur Siege. "Unterm Strich ist das zu wenig. Damit sind wir nicht zufrieden", stellte Hansa-Coach Härtel nach dem Kaiserslautern-Spiel fest. Optimismus schöpft der Trainer aus der Leistung seiner Mannschaft in der zweiten Spielhälfte, in der die Rostocker drauf und dran waren, die Partie noch zu drehen.

Die Devise für das Gastspiel bei den Kickers ist klar: "Wir müssen gewinnen, sonst können wir Würzburg nicht mehr greifen. Wenn wir gewinnen, sind wir wieder voll im Rennen", erklärte Härtel. Seine Mannschaft müsse nun versuchen, "den Frust in positive Energie umzuwandeln".

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 27.06.2020 | 14:00 Uhr