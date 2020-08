Stand: 15.08.2020 12:50 Uhr

Braunschweig schlägt VfL Wolfsburg im Test

Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig hat überraschend das Testspiel gegen Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg gewonnen. Die "Löwen" setzten sich am Sonnabend in Wolfsburg mit 1:0 (0:0) gegen die Gastgeber durch. Das erste Testspiel bei Werder Bremen hatte Braunschweig mit 0:2 verloren. Wolfsburg war vor dem Ausscheiden in der Europa League gegen Schachtjor Donezk im Test gegen RB Leipzig zu einem 1:1 gekommen.

Bär erzielt das einzige Tor

Bei dem Test vor leeren Rängen im kleinen Wolfsburger Stadion, der Heimstätte der VfL-Frauen, hielt Braunschweig über die gesamte Spielzeit überraschend gut mit. Die lautstarken Anweisungen von Trainer Daniel Meyer waren deutlich zu hören. Mehrfach forderte der Coach seine Spieler zu Ruhe und besserer Ballkontrolle auf. Nachdem Wolfsburg in der ersten Hälfte die beste Chance durch Omar Marmoush (Pfosten/17.) vergeben hatte, führte die Eintracht kurz nach Wiederanpfiff die Entscheidung herbei. Der eingewechselte Marcel Bär vollendete einen Konter zum 1:0 (46.).

Mbabu nach Coronavirus-Infektion wieder dabei

Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner hatte bei hochsommerlichen Temperaturen in der Halbzeit sämtliche Feldspieler gewechselt. Meyer wechselte punktuell, aber effektiv. Erfreulich für den VfL: Nach zweiwöchiger Quarantäne wegen einer Coronavirus-Infektion stand Kevin Mbabu wieder 45 Minuten auf dem Platz.

"Für uns geht es in erster Linie darum, den nächsten Schritt zu gehen, was die Strukturen und Abläufe in unserem Spiel angeht. Trotzdem sind wir grundsätzlich ambitioniert", hatte Eintracht-Coach Meyer vor dem Spiel gesagt. Er dürfte mit dieser zweiten Standortbestimmung mehr als zufrieden sein. Am Montag reist Braunschweig ins Trainingslager ins Münsterland. Wolfsburg verzichtet in diesem Sommer auf ein Camp.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 15.08.2020 | 13:25 Uhr