Braunschweig ohne Sechs gegen Karlsruhe Stand: 19.11.2020 16:42 Uhr Die Vorbereitung von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig auf das Heimspiel am Sonnabend (13 Uhr) gegen den Karlsruher SC läuft. Sechs Profis fallen aus.

Nach dem Corona-Schrecken in der vergangenen Woche freuen sich die Niedersachsen, dass es wieder losgeht. Drei Profis und zwei Mitglieder des Funktionsteams waren positiv getestet worden. Die Spieler hatten sich zuvor in der Reha befunden - deshalb musste der Rest des Teams nicht in Quarantäne. Nach einem vorsorglichen Kleingruppentraining am Montag gab es am Mittwoch grünes Licht vom Gesundheitsamt: Alle weiteren Tests waren negativ, die Eintracht durfte das normale Training aufnehmen.

Meyer: "Positive Tests haben Wirkung hinterlassen"

Die Namen der Infizierten nannte der Club auch am Donnerstag nicht. "Ich werde die Ausfälle nicht weiter erläutern, damit die Anonymität gewährleistet bleibt", sagte Trainer Daniel Meyer. Fehlen werden nach Angaben des BTSV-Coaches gegen den KSC Suleiman Abdullahi, Niko Kijewski, Nico Klaaß, Martin Kobylanski, Iba May und Leon Bürger.

"Die positiven Tests haben schon Wirkung in der Mannschaft hinterlassen. Es sensibilisiert nochmal ein wenig mehr, weil wir eben mit Auflagen unseren Job ausüben dürfen. Wir hatten mit dem Zeitpunkt Glück im Unglück", sagte Meyer mit Blick auf die Länderspiel-Pause, in der ohnehin nur reduziert trainiert werden sollte.

"Haben die Qualität, das Spiel zu gewinnen"

Für die Partie gegen den Tabellennachbarn aus Karlsruhe sieht der Eintracht-Coach sein Team gerüstet. "Wir machen uns drauf gefasst, dass wir sehr viel investieren müssen. Dennoch haben wir die Qualität, dem KSC auch wehzutun und das Spiel gewinnen zu können."

Mögliche Aufstellungen:

Braunschweig: Dornebusch - Ziegele, Wydra, Nikolaou - Schwenk, Kammerbauer - Wiebe, Schlüter - Kroos - Kaufmann, Proschwitz

Karlsruhe: Gersbeck - Thiede, Bormuth, Kobald, Heise - Fröde, Gondorf - Choi, Wanitzek, Lorenz - Hofmann

