Braunschweig erschreckend harmlos - 0:2 gegen Aue Stand: 23.04.2021 20:22 Uhr Eintracht Braunschweig hat den Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Zweiten Liga verpasst. Die "Löwen" verloren am Freitagabend gegen Erzgebirge Aue 0:2 (0:0) und bleiben damit als Tabellen-15. nur knapp über dem Strich.

von Johannes Freytag

Am Wochenende könnten die Niedersachsen aber auf den vorletzten Tabellenplatz abrutschen, wenn sich der VfL Osnabrück gegen Holstein Kiel und HSV-Bezwinger SV Sandhausen gegen Hannover 96 durchsetzen. Zudem haben die Sandhäuser noch drei Nachholspiele in der Hinterhand.

Der BTSV zeigte eine ebenso schwache Leistung wie beim 0:3 in Fürth am Dienstag. Die Reaktion, die Trainer Daniel Meyer gefordert hatte, blieb aus. Das Restprogramm hat es in sich: Es stehen schwere Auswärtsaufgaben bei den Aufstiegskandidaten Düsseldorf und HSV an, lediglich im Heimspiel gegen Schlusslicht Würzburg sind Punkte realistisch.

Ereignisarme erste Spielhälfte

Eine Viertelstunde tat sich sehr wenig auf dem Rasen, beide Mannschaften legten ihren Fokus vorerst auf eine sichere Defensive, waren um Ball- und Spielkontrolle bemüht und verschleppten das Tempo. Torabschlüsse gab es nicht. Doch dann wurde es urplötzlich binnen einer Minute auf beiden Seiten brenzlig. Erst traf Florian Ballas nach einem Eckball den Pfosten, dann entwickelte sich aus dem Abpraller ein Konter der Braunschweiger - Dimitrij Nazarov spitzelte Suleiman Abdullahi im letzten Moment den Ball vom Fuß (16.).

Danach war es erst einmal wieder vorbei mit ansehnlichem Fußball. Vernünftiger Spielaufbau? Fehlanzeige. Strafraumszenen? Mangelware. Auch Schiedsrichter Florian Lechner hatte offenbar keine Lust, das Geschehen unnötig lange zu verfolgen, nach exakt 45 Minuten und zwei Sekunden schickte er beide Teams in die Kabinen.

Nazarov schockt den BTSV

Die Gäste aus Aue, die schon im ersten Durchgang etwas mehr Spielanteile hatten, kamen mit mehr Schwung aus der Pause. Nach einem langen Ball verschätzte sich Danilo Wiebe, Pascal Testroet bediente Nazarov und der überwand BTSV-Keeper Jasmin Fejzic zum 1:0 für die Erzgebirgler (49.). Beinahe wären die Braunschweiger nach diesem Rückstand schnell zurückgekommen, aber Abdullahi gelang es nicht, einen hohen Ball an Aues Keeper Martin Männel vorbeizuspitzeln (53.).

Von einem Aufbäumen der Gastgeber war aber weiterhin wenig zu sehen. Im Gegenteil: Aue kombinierte sich spielend leicht durch die Braunschweiger Abwehrreihe, Florian Krüger schob zum vermeintlichen 2:0 ein - der Treffer zählte nach Videobeweis aber nicht, weil Passgeber Testroet bei seiner Ballannahme hauchdünn im Abseits gestanden hatte (66.).

Auch das sorgte nicht für eine Aufbruchstimmung bei den Braunschweigern. Oumar Diakhites robuster Kopfballeinsatz gegen Aue-Keeper Männel war die einzige Torchance, die die Gastgeber noch hatten (75.), neun Minuten vor dem Ende machte Philipp Zulechner mit dem 2:0 für Aue den Deckel auf die Partie.

31.Spieltag, 23.04.2021 18:30 Uhr Braunschweig 0 Erzgeb. Aue 2 Tore: 0: 1 Nazarov (49.) 0: 2 Zulechner (82.)

Braunschweig: Fejzic - Wiebe, Nikolaou, Diakhite, Schlüter - Ben Balla (72. Kobylanski), Wydra (60. Kammerbauer) - Abdullahi (72. Bär), Kroos, Ji (60. F. Kaufmann) - Proschwitz

Erzgeb. Aue: Männel - S. Breitkreuz (85. Gnjatic), F. Ballas, Gonther, J.-P. Strauß - Fandrich, Riese - Krüger, Nazarov (84. Samson), Zolinski (62. Hochscheidt) - Testroet (70. Zulechner)

Weitere Daten zum Spiel Fejzic - Wiebe, Nikolaou, Diakhite, Schlüter - Ben Balla (72. Kobylanski), Wydra (60. Kammerbauer) - Abdullahi (72. Bär), Kroos, Ji (60. F. Kaufmann) - ProschwitzMännel - S. Breitkreuz (85. Gnjatic), F. Ballas, Gonther, J.-P. Strauß - Fandrich, Riese - Krüger, Nazarov (84. Samson), Zolinski (62. Hochscheidt) - Testroet (70. Zulechner)

