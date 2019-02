Stand: 10.02.2019 09:46 Uhr

Braunschweig - Wehen: "Löwen" weiter hungrig?

Um zu begreifen, was bei Eintracht Braunschweig derzeit passiert, muss kurz zurückgeblickt werden: Vor genau zwei Monaten verloren die Niedersachsen ihr Drittliga-Heimspiel gegen den Halleschen FC mit 0:1 und waren nach dem elften sieglosen Spiel in Folge abgeschlagener Tabellenletzter. Satte neun Zähler betrug der Rückstand auf das rettende Ufer. Vor dem anstehenden Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden am Sonntag (14 Uhr, im NDR Livecenter) hat sich die Situation jedoch gedreht: Die "Löwen" gewannen von den folgenden vier Spielen drei und holten ein Remis. Derzeit sind sie nur noch Vorletzter und können bei einem Sieg bis auf einen Zähler an das rettende Ufer herankommen.

Mögliche Aufstellung Eintracht Braunschweig





















Schubert mahnt: "Noch ein ganz weiter Weg"

Eintracht-Coach André Schubert bremst jedoch die Euphorie: "Wir stehen auch nach den jüngsten Siegen immer noch auf einem Abstiegsplatz. Bisher haben wir uns lediglich die Situation erhalten, den Klassenerhalt noch schaffen zu können. Es ist noch ein ganz, ganz weiter Weg. Wir dürfen in keinem Bereich auch nur einen Millimeter nachlassen, sonst wird es bis zum Ende nicht reichen", mahnte der 47-Jährige. Schubert warnt nicht ohne Grund: Der Gegner aus Hessen hat bereits 42 Tore erzielt und stellt gemeinsam mit Unterhaching die beste Offensive der Liga. Demgegenüber stehen die 39 Braunschweiger Gegentore - zusammen mit Fortuna Köln negativer Spitzenwert.

Alle Mann an Bord

Gleichwohl sieht Schubert keinen Grund, sich gegen Wehen Wiesbaden "wie das Kaninchen vor der Schlange" zu verhalten: "Wir spielen zu Hause und wollen versuchen, die Akzente zu setzen und das Spiel aktiv anzugehen." Für die Partie am Sonntag stehen dem Fußballlehrer dabei alle Akteure zur Verfügung. "Unsere medizinische Abteilung macht einen sehr guten Job", lobte Schubert die Ärzte und Physiotherapeuten.

Nehrig: "Zeichen an die Konkurrenz gesetzt"

Einen guten Job haben die Eintracht-Verantwortlichen auch bei den Winter-Neuverpflichtungen gemacht. Das zeigt allein schon ein Blick auf die Torschützen der vergangenen Partien: Jüngst beim 1:0 in Zwickau traf Bernd Nehrig, für das 2:0 gegen Rostock sorgten Mike Feigenspan und Benjamin Kessel. Torwart Jasmin Fejzic musste noch keinmal hinter sich greifen. Seit Marc Pfitzner wieder zu den Profis hochgezogen wurde, gab es zudem in fünf Partien nur noch zwei Gegentore. Mit den "Löwen" ist wieder zu rechnen, erklärte Nehrig: "Wir haben ein Zeichen an die Konkurrenz gesendet."

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr