Borré und Njinmah kontern den Ex-Bremer Selke: Werder besiegt Köln Stand: 23.09.2023 20:33 Uhr Werder Bremen hat in der Fußball-Bundesliga gegen Köln den zweiten Saisonsieg gefeiert. Der SVW besiegte die Rheinländer am Sonnabend mit 2:1 (1:1). Die Neuzugänge Rafael Borré, Senne Lynen und Oliver Deman spielten dabei von Beginn an - und stark.

von Tobias Knaack

Umstellungen waren nach dem schwachen Auftritt bei der Niederlage in Heidenheim gefordert worden, Trainer Ole Werner nahm sie gleich auf fünf Positionen vor - und sie fruchteten. Stürmer Borré mit einem Tor (38.) und Mittelfeldstratege Lynen mit einer Vorlage zum 2:1 des eingewechselten Justin Njinmah (67.) waren entscheidend am zweiten Heimsieg der Spielzeit beteiligt.

Pavlenka bewahrt Werder vor Rückstand

Marvin Ducksch steuerte die Vorlage zu Borrés Premierentreffer im Werder-Dress bei und die Verteidiger Deman und Milos Veljkovic spielten in der Abwehr solide. Mit dem zweiten Dreier der Saison haben die Norddeutschen sich im Mittelfeld der Tabelle etabliert - und den FC auf fünf Punkte distanziert.

Vom Start weg entwickelte sich das erwartet intensive Spiel im Weserstadion. Die erste Annäherung durch die Gäste in der 14. Minute: Werder-Schlussmann Jiri Pavlenka lenkte einen tückischen Aufsetzer von Linton Maina stark um den Pfosten. Zwei Minuten später blockte Verteidiger Amos Pieper in höchster Not einen Schuss von Kölns Daniel Ljubicic.

Ex-Bremer Selke trifft für Köln, Borré für Bremen

Aus dem Nichts gingen die Gastgeber in der 27. Minute beinahe in Führung: FC-Mittelfeldmotor Denis Huseinbasic spitzelte bei einem Klärungsversuch gegen Romano Schmid Millimeter am eigenen Tor vorbei. Die Rheinländer aber waren das deutlich bessere Team und lagen vier Minuten später vorne. Und wie bei der Niederlage in Heidenheim war es ein Ex-Bremer: Davie Selke traf nach einer Ecke aus dem Gewühl heraus per Kopf, nachdem Deman zuvor noch auf der Linie gegen Julian Chabot geklärt hatte.

Der SVW war nicht gut im Spiel, kam aber mit einer Traumkombination zum - zu diesem Zeitpunkt überraschenden - Ausgleich. Über mehrere Stationen spielten sich die Grün-Weißen durch die Kölner Hälfte, am Ende der Passstafette bediente Ducksch Neuzugang Borré mit einem feinen Ball in die Schnittstelle der Innenverteidigung, der Kolumbianer traf eiskalt zum 1:1 (38.). Und Werder blieb dran: Marvin Schwäbe im FC-Tor entschärfte den Deman-Hammer von der Strafraumkante aber (42.), sodass es mit einem 1:1 in die Kabinen ging.

Njinmah kommt und erzielt das 2:1

Direkt nach Wiederbeginn stand erneut Schwäbe im Mittelpunkt, als er einen Schmid-Schuss ans Außennetz lenkte (46.). Danach verflachte die Partie zunehmend und es bot sich dasselbe Bild wie zu Beginn des Spiels: viele Zweikämpfe im Mittelfeld, kaum Torraumszenen.

Die Bremer aber waren deutlich griffiger als in Durchgang eins und drehten mit einer weiteren schönen Kombination das Spiel: Der eine Minute zuvor für Borré eingewechselte Njinmah traf mit seinem ersten Ballkontakt nach starkem Steckpass von Lynen zum 2:1 (67.). Nur drei Minuten später verpasste Ducksch nach Vorlage Njinmahs die Vorentscheidung.

Der Pfosten rettet für Werder

Die Grün-Weißen verteidigten gut nach vorne und hatten in der Schlussviertelstunde Pavlenka und ein bisschen Glück: Der Keeper lenkte in der 75. Minute einen abgefälschten Schuss von Kölns Außenverteidiger Benno Schmitz über die Latte und Damion Downs köpfte eine Freistoßflanke des früheren Bremers Florian Kainz an den Pfosten (89.). Dann konnten die Bremer die Einwechslung des Königstransfers Naby Keita und den zweiten Heimsieg in Folge feiern.

5.Spieltag, 23.09.2023 18:30 Uhr Werder Bremen 2 1. FC Köln 1 Tore: 0: 1 Selke (31.) 1 :1 Borré (38.) 2 :1 Njinmah (67.)

Werder Bremen: Pavlenka - Pieper, N. Stark, Veljkovic - Weiser, Lynen (80. Groß), Deman (80. A. Jung) - R. Schmid (90.+2 Keïta), Stage - Borré (66. Njinmah), Ducksch (80. Woltemade)

1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot, Paqarada - Huseinbasic (75. Tigges), Kainz - Ljubicic (83. Adamjan), L. Waldschmidt (65. Alidou), Maina (83. Downs) - Selke

Zuschauer: 42100 (ausverkauft)



