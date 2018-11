Stand: 25.11.2018 11:53 Uhr

Beruhigte Wolfsburger schauen nach oben von Ingmar Deneke, NDR.de

Es war eine der kuriosesten Szenen des zwölften Bundesliga-Spieltags: Die zweite Halbzeit bei der Partie VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig lief gerade ein paar Minuten, da zog Leipzigs Diego Demme aus der Distanz ab. Der Ball wurde von VfL-Keeper Koen Casteels mit den Fingerspitzen an den Pfosten gelenkt, anschließend prallte die Kugel vom Rücken des Belgiers übers Tor. Demme sprach anschließend von einem "Sechser im Lotto" für die Wolfsburger, die im Gegenzug den Siegtreffer durch Jerome Roussillon erzielten (50.). Das oft zitierte "Spielglück" war an diesem Tag auf VfL-Seite und nach dem Abpfiff erfolgte ein "Urschrei" der Wolfsburger Fans - so erlösend war dieser vierte Saisonsieg.

Ein Sieg, der beruhigt

"Das beruhigt Gemüt und Seele", kommentierte Sportchef Jörg Schmadtke den wertvollen Dreier. Lediglich ein Sieg war den im Vergleich zur Vorsaison wesentlich stärkeren Niedersachsen in den vorherigen neun Partien gelungen. Hätte der VfL auch gegen die Leipziger verloren, wäre das Team von Trainer Bruno Labbadia schon sehr früh wieder in das Schlamassel gerutscht, das man längst hinter sich gewähnt hatte. "Wenn man auf die Tabelle schaut, dann war das natürlich ein wichtiger Sieg", räumte Schmadtke ein. Mit 15 Punkten hat der VfL wieder Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Bei einer Niederlage wäre die Abstiegsregion bedrohlich nahe gekommen. "Wir waren natürlich unter Zugzwang. Das war schon wichtig. Wir können ruhiger arbeiten jetzt", sagte auch Angreifer Admir Mehmedi.

Labbadia: "Belohnung unheimlich wichtig"

Labbadia hatte in den vergangenen Wochen immer wieder bedauert, dass sich seine Mannschaft "für den Aufwand, die sie betreibt, nicht belohnt". Umso erleichterter war der VfL-Trainer, dass sie einen Schritt aus der Ergebniskrise gemacht hat. "Die Belohnung mit dem Sieg ist unheimlich wichtig. Wir wollen den Aufwärtstrend weiter zementieren, und die Mannschaft soll weiterhin mit Überzeugung in die Spiele reingehen."

Punktet der VfL auch in Frankfurt?

Am kommenden Sonntag (18 Uhr) steht das Auswärtsspiel bei der "Mannschaft der Stunde" auf dem Programm: Die "Wölfe" um Stürmer Daniel Ginczek sind beim Tabellen-Zweiten Eintracht Frankfurt zu Gast: "Wir wollen bis zum Jahresende in jedem Spiel punkten - möglichst dreifach. Und wir wollen so weit weg von unten, wie es geht und uns eine gute Ausgangslage für die Rückrunde schaffen", sagte der Stürmer. Mit Überzeugung, neuem Selbstbewusstein und vielleicht auch wieder mit dem nötigen "Spielglück".

