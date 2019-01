Stand: 22.01.2019 20:08 Uhr

Berufung abgelehnt: Hansa Rostock muss Strafe zahlen

Dem Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock kommen die Verfehlungen einiger seiner Anhänger erneut teuer zu stehen. Das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die Berufung der Mecklenburger gegen ein Urteil des DFB-Sportgerichtes am Dienstag in einer mündlichen Verhandlung in Frankfurt/Main zurückgewiesen.

Knapp 40.000 Euro Strafe

Hansa war wegen Fehlverhaltens der eigenen Fans in insgesamt drei Fällen zu einer Geldstrafe in Höhe von 38.350 Euro verurteilt worden. Das Urteil bleibt somit bestehen. Bis zu 13.000 Euro können nach DFB-Angaben für sicherheitstechnische, infrastrukturelle und gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden.

Mindestens 92 pyrotechnische Gegenstände abgebrannt

Den größten Anteil der Strafe machen die Vorkommnisse während des Erstrunden-Spiels im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart im August 2018 aus, als mindestens 92 pyrotechnische Gegenstände abgebrannt worden waren. Das Strafmaß für dieses Spiel war bereits im Einzelrichterverfahren festgesetzt worden, wogegen die Rostocker zunächst Einspruch eingelegt hatten. Das DFB-Sportgericht bestätigte das Urteil, worauf Hansa erneut Einspruch einlegte - ohne Erfolg.

