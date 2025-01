Berechnung zur Bundesliga: So endet laut KI die Saison 2024/2025 Stand: 21.01.2025 12:20 Uhr Die virtuelle Tabelle verspricht eine spannende Rückrunde der Saison in der Fußball-Bundesliga: Mit dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen machen sich zwei Nordclubs Hoffnungen auf eine Europacup-Teilnahme. Der FC St. Pauli und Holstein Kiel stehen im Tabellenkeller und wollen die Klasse halten. Wie geht die Saison aus?

Vier norddeutsche Vereine spielen in dieser Spielzeit in der Fußball-Bundesliga. Und für alle wird die Rückrunde sehr spannend. Der VfL Wolfsburg als Siebter und Werder Bremen als Tabellenneunter sind aktuell in Schlagdistanz zu den Europacup-Plätzen.

Am Ende des Bundesliga-Tableaus kämpfen die Aufsteiger FC St. Pauli und Holstein Kiel hingegen darum, nicht direkt wieder in die 2. Liga abzusteigen.

Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz hat GSN für den NDR den Rest der Saison berechnet. So sieht demnach die Abschlusstabelle aus:

Die GSN-Abschlusstabelle - nach aktueller Datenlage Platz (aktueller Tabellenstand) Club Punkte (Punkte nach dem 18. Spieltag) 1. (1) FC Bayern München 84 (45) 2. (2) Bayer 04 Leverkusen 75 (41) 3. (3) Eintracht Frankfurt 64 (36) 4. (5) RB Leipzig 64 (31) 5. (4) VfB Stuttgart 59 (32) 6. (10) Borussia Dortmund 58 (25) 7. (6) FSV Mainz 05 49 (28) 8. (7) VfL Wolfsburg 49 (27) 9. (8) SC Freiburg 49 (27) 10. (9) Werder Bremen 45 (26) 11. (11) Borussia Mönchengladbach 45 (24) 12. (13) 1. FC Union Berlin 36 (20) 13. (15) TSG 1899 Hoffenheim 35 (17) 14. (12) FC Augsburg 35 (22) 15. (14) FC St. Pauli 32 (17) 16. (16) 1. FC Heidenheim 29 (14) 17. (17) Holstein Kiel 25 (11) 18. (18) VfL Bochum 25 (10)

Was ist der "Performance Score"? Tore, Pässe, Fouls, Schüsse oder auch Abseitspositionen: die Spiel-Basisdaten und weiterführende Analysen wie "Expected goals" oder "Action scores" werden beim "Performance-Score" durch einen Algorithmus in einen übergeordneten Kontext gesetzt - zum Beispiel positionsbezogen.

Beim "Performance-Score" sind alle Spieler zunächst einmal auf 0 gesetzt und werden anhand der reinen Leistungsdaten, kombiniert mit Datenmodellen, bewertet.

Damit liefert dieser Wert eine Einschätzung, wie gut oder schlecht ein Spieler aktuell spielt.

Der "Performance-Score" ist ein Baustein des GSN-Index, der wiederum eine generelle, langfristige Bewertung aller Fähigkeiten, Potenziale und Qualitäten eines Spielers ist.

