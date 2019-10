Stand: 05.10.2019 14:54 Uhr

Befreiungsschlag für Hannover 96 und Slomka von Sebastian Ragoß, NDR.de

Hannover 96 hat am Sonnabend in der zweiten Fußball-Bundesliga einen 2:0 (0:0)-Auswärtssieg bei Dynamo Dresden gefeiert. Der Erfolg dürfte vorerst die Diskussionen um die Zukunft von Trainer Mirko Slomka beenden. Er stand extrem unter Druck, hatte die Clubführung doch eine "erkennbaren Leistungssteigerung" im Vergleich zum 0:4-Desaster gegen Nürnberg gefordert. Dies gelang den Niedersachsen, noch wichtiger waren aus ihrer Sicht jedoch die drei Punkte. "Die Mannschaft hat auf dem Platz die richtige Reaktion gezeigt", freute sich Slomka: "Das Team war heute eine starke Einheit."

Hannover zunächst mit schlechter Chancenverwertung

In der Anfangsphase waren die "Roten" spielbestimmend und hatten zwei gute Gelegenheiten, eine frühe Führung zu erzielen. Doch sowohl Genki Haraguchi (6.) als auch Marvin Ducksch (11.) scheiterten an Dynamo-Keeper Kevin Broll.

9.Spieltag, 05.10.2019 13:00 Uhr Dyn. Dresden 0 Hannover 96 2 Tore: 0: 1 J. Korb (72.) 0: 2 Teuchert (89.)

Dyn. Dresden: Broll - Ehlers, F. Ballas, J. Müller - Kreuzer, Ebert (56. Burnic), Nikolaou, Hamalainen (77. Stor) - Atik, Horvath (85. Klingenburg) - Kone

Hannover 96: Zieler - J. Korb, M. Franke, Elez, Albornoz - M. Stendera, Anton, Prib (73. J. Horn) - Haraguchi (85. Muslija), Ducksch, E. Hansson (62. Teuchert)

Zuschauer: 28359



Nach dem guten Beginn schlichen sich allerdings viele Flüchtigkeitsfehler in das Spiel der 96er ein, die von den insgesamt schwachen Dresdnern aber nicht genutzt wurden. Ein Schuss von Florian Ballas, den Hannovers Schlussmann Ron-Robert Zieler über die Latte lenkte (23.) - das war Dynamos Offensivausbeute im ersten Durchgang, der endete wie er begonnen hatte: mit zwei guten Chancen der Gäste. Waldemar Anton verfehlte per Kopf (39.), Emil Hansson aus der Distanz (41.). Die mangelnde Chancenauswertung wurde zunehmend zum Ärgernis für Slomka. Die sehr fahrigen Sachsen ließen defensiv eine Menge zu, allein: Hannover vergab auch beste Einschussgelegenheiten. So Ducksch nach 50 Minuten, ebenso Cedric Teuchert (62.). Pech hatte hingegen Marc Stendera, der aus 22 Metern die Latte traf (58.).

Korb trifft artistisch, Teuchert mit Übersicht

Die Hektik nahm zu, immer mehr verstrickten sich die Spieler in Zweikämpfe und Diskussionen. In der 65. Minute führte dies zu zwei Platzverweisen.

Miiko Albornoz schubste den Dresdner Niklas Kreuzer, der sich mit einem leichten Kopfstoß revanchierte. Schiedsrichter Christian Dingert zückte Rot für Kreuzer und Gelb-Rot für Albornoz. Wenig später fiel der erlösende Treffer für die Niedersachsen. Stendera bediente Julian Korb, der den Ball klasse annahm und artistisch vollendete (72.). Eine Schlussoffensive der Dresdner gab es nicht. 96 legte sogar noch nach. Teuchert vollendete in der 89. Minute einen Konter zum 2:0. Ein ganz großer Schritt nach vorne war der Sieg nicht, doch immerhin wird sich die Lage in Hannover ein wenig beruhigen.

