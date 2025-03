Beachvolleyball-Legende Laura Ludwig will ins HSV-Präsidium Stand: 11.03.2025 10:25 Uhr Nach dem für den Sommer angekündigten Rückzug von Marcell Jansen als HSV-Präsident sucht der e.V. eine neue Vereinsführung. Nun hat Beachvolleyball-Legende Laura Ludwig ihren Hut für einen Posten im Präsidium in den Ring geworfen.

Am 21. Juni werden die Mitglieder des HSV e.V ein neues Präsidum wählen. Laura Ludwig, die im vergangenen Jahr ihre herausragende Beachvolleyball-Karriere beendet hat, kandidiert dann für das Amt als Vize-Präsidentin.

Ockens und Esselsgroth kandidieren als Präsident

Die 39-Jährige will sich dabei vor allem um sportliche Themen kümmern. So ist es vereinbart mit dem Dreierteam, mit dem die Olympiasiegerin von Rio 2016 bei der Mitgliederversammlung antreten möchte. Neben Ludwig gehören der Rellinger Unternehmer Frank Ockens, der als Präsident kandidieren will, und Ralph Hartmann, der wie schon unter Ex-Präsident Jens Meier von 2015 bis 2018 das Amt des Schatzmeisters übernehmen möchte, zu dem Trio.

Team-Bewerbung nicht erlaubt

Allerdings sind Team-Bewerbungen laut HSV-Satzung ausgeschlossen. So können Ludwig, Ockens und Hartmann nur mit dem Wunsch antreten, zu dritt gewählt zu werden. Hartmann bestätigte im Gespräch mit NDR 90,3, dass alle drei auch offen dafür sind, einzeln und mit anderen Kandidaten ins Präsidium gewählt zu werden.

So gibt es für das Amt des Präsidenten bereits eine andere Bewerbung durch Kai Esselsgroth, den Vorsitzenden des HSV-Ehrenrates. Zudem wird erwartet, dass auch Aufsichtsratschef und Vizepräsident Michael Papenfuß ins Rennen um die Jansen-Nachfolge gehen wird. Bis zum 2. Mai können Kandidatinnen und Kandidaten noch Bewerbungen einreichen.

