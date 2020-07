Bald-Wolfsburgerin Oberdorf hofft auf Sieg gegen VfL 03.07.2020 | 09:29 Uhr 3 min | Verfügbar bis 10.07.2020

Wolfsburgs Fußballerinnen gehen als klarer Favorit in das Pokalfinale am Sonnabend gegen Essen. Die Hoffnungen des Außenseiters ruhen auf einer Spielerin, die in der neuen Serie für den VfL spielen wird.