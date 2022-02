BVB-Bankdrücker Pongracic verklagt Stammclub VfL Wolfsburg Stand: 11.02.2022 11:42 Uhr Eine Liebesbeziehung wird die Liaison zwischen dem VfL Wolfsburg und Marin Pongracic vermutlich nicht mehr. Nachdem sich der an Borussia Dortmund verliehene Verteidiger in der Vergangenheit bereits negativ über den Werksclub geäußert hatte, zieht der 24-Jährige nun gegen den Bundesligisten vor Gericht.

Der Deutsch-Kroate verklagt den Meister von 2009 auf die Zahlung von 250.000 Euro. Am Arbeitsgericht in Braunschweig ist ein entsprechendes Verfahren anhängig. Ein Gütetermin ist für Anfang März anberaumt, wie ein Gerichtssprecher am Freitag bestätigte. Zuerst hatte der "Sportbuzzer" darüber berichtet. Anlass des Streits ist eine Prämie für die Champions-League-Qualifikation, die die Niedersachsen als Tabellenvierter der Fußball-Bundesliga in der Vorsaison geschafft hatten.

Die Wolfsburger sind der Ansicht, dass Pongracic mit dem Aussetzen seines bei den "Wölfen" noch bis 2024 datierten Vertrags auf jegliches Anrecht für Prämienzahlungen verzichtet hat. "Aus unserem Rechtsverständnis ist die Lage eindeutig", erklärte VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke dem "Sportbuzzer".

Verteidiger beim BVB nur Ersatz - Leihe endet im Sommer

Pongracic ist noch bis zum Saisonende an den BVB ausgeliehen. Die Westfalen besitzen anschließend eine Kaufoption für den Abwehrspieler. Dem Vernehmen nach müssten sie für den 24-Jährigen bei einer festen Verpflichtung neun Millionen Euro an den Werksclub überweisen. Viel Geld für einen Profi, der in den vergangenen zehn Bundesliga-Partien lediglich zweimal zum Einsatz kam - einmal dabei gar nur als "Joker".

Die Zeichen scheinen also auf Trennung im Sommer zu stehen, zumal Dortmund gerade mit der Verpflichtung von Niklas Süle vom FC Bayern München für Furore sorgte. Der Nationalspieler streift zur kommenden Serie das schwarz-gelbe Trikot über.

Pongracic plaudert öffentlich über Vertragsdetails

Pongracic wird aller Wahrscheinlichkeit in einigen Monaten also wieder beim VfL auf dem Trainingsplatz stehen, der ihn im Januar 2020 vom österreichischen Serienmeister RB Salzburg geholt hatte. Eineinhalb sportlich durchwachsene Jahre später folgte die Ausleihe nach Dortmund - und kurz danach das verbale Nachtreten des Verteidigers. In einem Twitch-Gespräch mit dem Künstler SSYNIC plauderte der 24-Jährige unter anderem Vertragsdetails aus. Ziehe der BVB aber beim Leihspieler die Kaufoption, seien - so Pongracic - neun Millionen Euro fällig. So viel habe auch die Ablöse des VfL an Salzburg vor knapp zwei Jahren betragen. "Die (der VfL, die Red.) würden gar keinen Gewinn machen."

Zudem erzählte Pongracic, dass Wolfsburg ihn im Sommer habe loswerden wollen. Die Verantwortlichen hätten "angefangen, Faxen zu machen. Ich war in Wolfsburg abgeschrieben, die hatten gar keinen Bock mehr auf mich."

Schäfer kritisiert mangelnde Einstellung von Pongracic

So falsch lag er mit seiner Ansicht der Dinge nicht, wie VfL-Sportdirektor - wenn auch mit anderen Worten - bestätigte: "Wir setzen hier auf Spieler mit einer professionellen Einstellung, hoher Einsatzbereitschaft und großer Disziplin. Was wir von Marin angeboten bekommen haben, haben wir bewertet und sind daher im Sommer zu dem Schluss gekommen, ihn zu verleihen." Der 37-Jährige riet dem Verteidiger, sich darauf zu konzentrieren, "wie er seine bestmögliche Leistung für Borussia Dortmund auf den Platz bekommt". Um anderes solle er sich keine Gedanken machen, ergänzte Schäfer.

Tat Pongracic aber, reichte nun Klage gegen den VfL ein und dürfte sich damit eine Zukunft am Mittellandkanal trotz Vertrags bis 2024 wohl endgültig verbaut haben.

