Stand: 10.10.2018 09:19 Uhr

BTSV entscheidet heute über Pedersen-Zukunft

Der Aufsichtsrat von Eintracht Braunschweig entscheidet heute über die Zukunft von Trainer Henrik Pedersen. Der BTSV ist auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht, daher steht der Däne stark unter Druck. Am Sonntag hatte sich das Gremium des krisengeschüttelten Fußball-Drittligisten sich auf heute vertagt. Das Kontrollgremium habe "keine abschließende Entscheidung über die sportliche Zukunft der 'Löwen' getroffen", hieß es in einer Mitteilung des BTSV. Man habe sich auf heute vertagt und werde dann eine Entscheidung fällen, schrieb der Meister von 1967.

Der Absturz der Braunschweiger Eintracht Sportclub - 07.10.2018 22:50 Uhr Autor/in: Alexander Kobs Eintracht Braunschweig befindet sich im freien Fall. Leidtragender ist vor allem Trainer Henrik Pedersen. Aber wie konnte es eigentlich so weit kommen?







Nur ein Sieg unter Lieberknecht-Nachfolger

Mit einem Bein in der Ersten Liga, nun auf dem Weg in Liga vier - und das alles binnen nicht einmal 18 Monaten. So lief der Absturz von Eintracht Braunschweig.

Die Eintracht hatte am Sonnabend in der Partie gegen die Sportfreunde Lotte eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben und sich am Ende mit einem 2:2 begnügen müssen. "Wir werden uns zusammensetzen und beraten, was wir besser machen müssen", erklärte Präsident Sebastian Ebel anschließend. Bereits nach dem vorvergangenen Spieltag hatte die Chefetage des Zweitliga-Absteigers über eine Trennung vom Dänen beratschlagt. Der 40-Jährige durfte trotz bisher lediglich eines Sieges weitermachen. Es folgten das Aus im Viertelfinale des Landespokals beim Regionalligisten Drochtersen/Assel sowie das unglückliche Remis gegen Lotte.

Die über weite Strecken gute Leistung gegen die Sportfreunde war ein Indiz für eine Weiterentwicklung des neu formierten Teams. Und vielleicht auch das entscheidende Argument für die Braunschweiger Entscheidungsträger, auf einen sofortigen Rauswurf des Nachfolgers von Torsten Lieberknecht zu verzichten.

