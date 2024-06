Ausgezeichneter Rasen: Holstein Kiel gewinnt erneut "Pitch of the Year" Stand: 28.06.2024 15:19 Uhr Nach einem Jahr Pause geht der "Pitch of the Year Award" für den besten Zweitliga-Rasen erneut an Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Spielfläche im Holstein-Stadion bereits 2021 und 2022 ausgezeichnet.

Neben den "Störchen" auf dem Podium: der FC St. Pauli mit dem Rasen im Millerntor-Stadion als Zweiter und der 1. FC Nürnberg als Dritter. Somit gab es einen Wechsel an der Spitze, im vergangenen Jahr hatte noch der Kiezclub vorne gelegen.

Durch die Aufstiege von St. Pauli und Holstein geht damit der FCN in dieser Wertung als Favorit in die kommende Zweitliga-Saison. Der "Pitch of the Year"-Award wird seit der Saison 2013/2014 verliehen und soll zur Förderung des Qualitätskonzeptes der Stadionrasenflächen beitragen.

"Der Lohn für unseren Weg." KSV-Präsident Steffen Schneekloth

"Wir freuen uns, dass wir nach einem Jahr Pause den 'Pitch of the Year' der 2. Bundesliga erneut gewinnen konnten", sagte KSV-Präsident Steffen Schneekloth. Die abermalige Auszeichnung sei "der Lohn für unseren Weg", der Mannschaft das bestmögliche Arbeitsumfeld zur Verfügung zu stellen. "Am Ende war dies sicher auch ein Teil, der unsere Erfolgsgeschichte der vergangenen Saison möglich gemacht hat", so Schneekloth.

Preisübergabe beim Informationstreffen der Greenkeeper

Die Wertung erfolgt in drei Blöcken: Einer "Jury-Messdatenprüfung" im Stadion vor Ort, den saisonalen Messdaten aus der Eigenprüfung des Stadion-Greenkeepings und dem "Bewertungssystem Sport". Grundlage bei letztgenanntem Kriterium ist die Benotung durch die Mannschaftskapitäne der beteiligten Clubs und der jeweiligen Schiedsrichter, die nach den Liga-Spielen ihr Urteil über den Zustand des Spielfeldes abgeben.

Die Awards und Urkunden werden im September beim geplanten Informationstreffen der Greenkeeper übergeben.

