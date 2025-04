Aus für Trainer Breitenreiter bei Hannover 96 Stand: 23.04.2025 16:56 Uhr Hannover 96 und Trainer André Breitenreiter gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mit.

Nicht einmal vier Monate währte damit Breitenreiters Amtszeit. "André und ich hatten heute ein sehr offenes und gutes Gespräch, in dem sich schnell zeigte, dass wir die Ansicht teilen, dass es unter diesen Vorzeichen richtig ist, jetzt einen Schnitt zu machen", so Sportdirektor Marcus Mann in der Mitteilung. Die Entscheidung sei einvernehmlich getroffen worden.

Auch Co-Trainer Thomas Kleine scheidet aus dem Trainerteam aus. Der bisherige Co-Trainer Lars Barlemann, U19-Coach Dirk Lottner und U17-Trainer Christian Schulz übernehmen die Verantwortung für die Mannschaft in den vier verbleibenden Saisonspielen.

Breitenreiter: Entscheidung "logisch und konsequent"

"Leider ist es uns in zu vielen Spielen nicht gelungen, richtig gute Leistungen auch in Siege umzumünzen. Ich glaube, dass es logisch und konsequent ist, an diesem Punkt den gemeinsamen Weg zu beenden, wenn sich der Klub ab Sommer noch einmal neu ausrichten möchte", sagte Breitenreiter.

Nach der jüngsten 1:3-Pleite in Darmstadt - der dritten Niederlage in Serie - hatte der Aufstiegsaspirant zuletzt die erhoffte Rückkehr in die Bundesliga abhaken müssen.

