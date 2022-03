Auch Kinsombi und Tschakwetadse wieder im HSV-Training Stand: 16.03.2022 14:58 Uhr Nach ihrer Freitestung aus der Corona-Quarantäne haben sich am Mittwoch zwei weitere Profis des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV zurückgemeldet. David Kinsombi und Giorgi Tschakwetadse werden beim HSV wieder ans Mannschaftstraining herangeführt.

Bereits am Dienstag waren in Sebastian Schonlau, Moritz Heyer und Sonny Kittel drei wichtige Akteure auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Ob die Rückkehrer bereits am Sonnabend (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) im Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf wieder zur Verfügung stehen können, wird sich in den nächsten Tagen entscheiden.

Nach einem Corona-Ausbruch bei den Hamburgern war das für den vergangenen Sonnabend angesetzte Heimspiel gegen Erzgebirge Aue verlegt worden.

Der Tabellenelfte Düsseldorf hat ebenfalls mit Corona-Fällen innerhalb der Mannschaft zu kämpfen, konnte am Dienstag aber auch die Rückkehr einiger Akteure sowie die von Coach Daniel Thioune auf den Platz verkünden. Das Duell mit dem Ex-HSV-Trainer dürfte also stattfinden.

