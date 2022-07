Arp wechselt von Bayern München fest zu Holstein Kiel Stand: 01.07.2022 18:21 Uhr Stürmer Jann-Fiete Arp wechselt von Bayern München fest zum Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Das gaben die Kieler am Freitag bekannt.

Der 22-Jährige hatte bereits in der vergangenen Saison als Leihspieler für Holstein gespielt und erhält nun einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. "Ich habe mich hier unglaublich wohl gefühlt. Daher war die Entscheidung für mich auch nicht schwer, den Weg der KSV weiter mitgehen zu wollen", sagte Arp. Er freue sich auf eine "richtig tolle Saison". Nach seiner Leihe nach Kiel im vergangenen Sommer absolvierte er für Holstein 23 Zweitligaspiele, in denen ihm zwei Treffer gelangen.

KSV-Sportgeschäftsführer Uwe Stöver äußerte sich ebenfalls zufrieden: "Fiete Arp hat sich in der letzten Saison bei uns sehr gut eingelebt. Er hat sich professionell den Herausforderungen in der Mannschaft und der Liga gestellt und sein Potenzial angedeutet", so der 55-Jährige: "Wir sind überzeugt davon, dass er uns hier noch viel Freude bereiten und in seiner Entwicklung weiter wachsen wird."

Gastspielgenehmigung für Trainingslager

Bayern München hatte sich mit der Vertragsauflösung Zeit gelassen. Beim Rekordmeister war der gebürtige Bad Segeberger nur in der zweiten Mannschaft eingesetzt worden. Zuvor hatte er beim Hamburger SV schon in der Bundesliga gespielt.

Mit der Kieler Mannschaft konnte Arp nur aufgrund einer Sonderregelung ins Trainingslager nach Zell am See in Österreich reisen. Er habe für den Stürmer eine Gastspielgenehmigung erwirkt, sagte Stöver. Diese sollte am Sonntag nach Ablauf des Trainingslagers enden.

Stöver kündigt Abgänge von Spielern an

Am Sonnabend bestreitet die KSV Holstein ein Testspiel gegen den österreichischen Erstligisten Wolfsberger AC. Am Tag danach reist das Team zurück. Der derzeitige Kader von 31 Spielern soll nach Aussage des Sportchefs reduziert werden. Er gehe davon aus, "dass sich auf der Abgangsseite noch etwas tut", sagte Stöver. Da zuletzt 15 Spieler wegen Corona in der Vorbereitung fehlten, stellte der Verein einen Katalog über Verhaltensmaßnahmen auf. "Unsere Spieler sollen nicht kaserniert, aber sensibilisiert werden", sagte Stöver.

