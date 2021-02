Am VfL Wolfsburg beißen sich die Gegner die Zähne aus Stand: 04.02.2021 14:01 Uhr Vier Pflichtspiele in Folge hat der VfL Wolfsburg gewonnen - und dabei kein Gegentor zugelassen. Die Defensivstärke der Niedersachsen soll am Sonnabend auch der FC Augsburg zu spüren bekommen.

Beim jüngsten 1:0 im Pokal-Achtelfinale gegen Liga-Schlusslicht Schalke 04 ragte vor allem VfL-Keeper Koen Casteels heraus. Der Belgier hielt mit seinen Paraden den knappen Sieg fest. "Wir haben momentan einen Torwart, der in überragender Verfassung ist und zwei Bälle weggemacht hat, die man nicht wegmachen muss. Wobei es auf Dauer nicht gut ist, wenn der Torwart der beste Mann sein muss", sagte VfL-Manager Jörg Schmadtke nach der Partie.

Auch Sportchef Marcel Schäfer war trotz des Sieges nicht einverstanden mit der Gesamtleistung seines VfL: "Spaß hatte ich nicht. Was wir über 90 Minuten gezeigt haben, ist nicht unser Anspruch", sagte der 36-Jährige im NDR 2-Bundesligashow-Podcast. Das Schalke-Spiel habe gezeigt, dass es noch "deutlich zu früh" sei, Ziele - bislang geht es "nur" um die Qualifikation für die Europa League - neu zu formulieren. Zwar stehe man als Bundesliga-Dritter so gut da wie zuletzt 2014/2015 (am Ende wurde der VfL Vizemeister und Pokalsieger), doch mehr als eine "gute Ausgangsposition" sei das angesichts von nur drei Punkten Vorsprung nicht: "An einem Spieltag können wir auf Platz sieben abrutschen".

Zweitwenigste Gegentore der Liga

Dennoch ist festzuhalten, dass der VfL für jeden Gegner unangenehm zu bespielen ist. Neben Casteels, der laut "kicker" mit einer Paradenquote von 72,7 Prozent bester Stammkeeper der Liga ist, zeigen sich auch seine Vorderleute sattelfest: Erst 19 Gegentore haben die Niedersachsen zugelassen, nur RB Leipzig (17) steht besser da. Die VfL-Defensive ist eingespielt - seit fünf Partien läuft praktisch die identische Formation auf: Beim 2:0 in Mainz (Verteidiger Ridle Baku für Kevin Mbabu) und beim 2:2 gegen Leipzig (Josuha Guilavogui auf der Sechser-Position für den gesperrten Maximilian Arnold) gab es lediglich minimale Veränderungen.

Starkes Duo Lacroix/Brooks

Überraschend stark präsentiert sich dabei das Innenverteidiger-Duo Maxence Lacroix und John Anthony Brooks. Letzterer schien nach der enttäuschenden Vorsaison seinen Stammplatz verloren zu haben - an den neuverpflichteten Lacroix. Brooks aber nutzte seine Chance nach dem krankheitsbedingten Ausfall von Marin Pongracic und bekam seinen Platz in der Viererkette zurück - an der Seite von Lacroix, der trotz seiner erst 20 Jahr mühelos den Sprung aus der zweiten französischen Liga in die Bundesliga bewältigt hat.

Glasner mahnt zu Demut

Selbstbewusstsein ja, Euphorie nein - so lässt sich vor dem Gastspiel am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) in Augsburg die Stimmung in Wolfsburg beschreiben. VfL-Coach Oliver Glasner sprach mit Blick auf die vier zu-null-Siege in Serie von einer Phase, "die man nicht allzu oft in seiner Karriere hat". Deshalb mahnte der Österreicher zur Zurückhaltung: "Wir müssen immer bescheiden und demütig bleiben und dürfen nicht denken, dass wir hier jeden Gegner mit 3:0 oder 4:0 aus dem Stadion schießen."

Mögliche Aufstellungen:

FC Augsburg: Gikiewicz - Oxford, Gouweleeuw, Uduokhai - Caliguiri, Strobl, Gruezo, Pedersen - Han, Vargas - Niederlechner

VfL Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Paulo Otavio - Schlager, Arnold - Baku, Gerhardt, Steffen - Weghorst

