Alles neu bei Hansa Rostock: Heute Trainingsauftakt Stand: 23.06.2024 10:45 Uhr Fünf Wochen nach dem Abstieg in die 3. Liga beginnt für den FC Hansa Rostock heute die Vorbereitung auf die kommende Saison. Der neue Cheftrainer Bernd Hollerbach wird ab 16 Uhr das erste Training nach der Sommerpause leiten. Bis zum Saisonauftakt muss er ein neues Team formen.

Vor dem ersten Aufgalopp wird der 54-Jährige offiziell vorgestellt. Klar ist schon jetzt, dass Hollerbach mit einem personell runderneuerten Kader arbeiten wird - 19 Spieler haben das Team nach dem Abstieg verlassen. Aktuell stehen dem erst vier Neuzugänge gegenüber.

Ein waschechter Rostocker als Co-Trainer

Unterstützt wird er dabei von einem neuen Co-Trainer. Der gebürtige Rostocker Marcus Rabenhorst kehrt zum FC Hansa zurück. Der 40-Jährige frühere Innenverteidiger war zuletzt für das B-Junioren-Bundesliga-Team des Hamburger SV verantwortlich.

Nach Neuruppin kommt Lazio Rom

In der rund sechswöchigen Vorbereitung bis zum Start der neuen Drittligasaison haben die Mecklenburger mehrere Testspiele geplant. Das erste findet in sechs Tagen im Müritz-Stadion beim SV Waren statt, das letzte am 27. Juli im Ostseestadion gegen den Traditionsverein Lazio Rom. Vom 15. bis zum 22. Juli geht der Club ins Trainingslager in Neuruppin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.06.2024 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 3. Liga