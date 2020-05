Stand: 02.05.2020 14:54 Uhr

Alle Corona-Tests bei Werder Bremen negativ

Beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen hat es in der ersten Testserie auf das Corona-Virus keinen positiven Befund gegeben. Das teilten die Hanseaten am Sonnabend mit. Gemäß dem Hygiene-Konzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) waren am Donnerstag alle Spieler und die Mitarbeiter aus dem direkten Umfeld der Mannschaft auf Covid-19 getestet worden. Der zweite Test für die Profis und das Umfeld findet am Sonntag statt.

Auch Zweitligist Holstein Kiel vermeldete am Sonnabend, dass es keine positiven Tests auf das Coronavirus gegeben habe.

Drei positive Tests beim 1. FC Köln

Die DFL hat ein umfangreiches Hygiene- und Sicherheitskonzept entwickelt, um möglichst noch im Mai den Spielbetrieb mit Partien ohne Zuschauer wieder aufnehmen zu können. Das regelmäßige Testen auf Corona ist ein zentraler Bestandteil. Dabei waren beim 1. FC Köln in der ersten Testrunde drei positive Fälle gemeldet worden. Zwei namentlich nicht genannte Spieler und ein Betreuer haben sich mit Covid-19 infiziert. Sie befinden sich in 14-tägiger Quarantäne. Die weiteren Profis dürfen die Vorbereitung auf die angestrebte Wiederaufnahme des Spielbetriebes fortsetzen.

Wann darf wieder gespielt werden?

Ob und wann es im Profi-Fußball weitergeht, ist unklar. Am 6. Mai wollen die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten über mögliche Lockerungen beraten. Dabei könnte es auch die grundsätzliche Zustimmung zu Geisterspielen geben. Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) und sein nordrhein-westfälischer Amtskollege Armin Laschet (CDU) haben sich schon vor Wochen für eine Fortsetzung der Bundesliga ausgesprochen. Allerdings gibt es auch Kritiker der Pläne, allen voran SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach.

Debatte um Bundesliga-Fortsetzung geht weiter NDR Info - Infoprogramm - 02.05.2020 06:23 Uhr Seit März pausiert die Fußball-Bundesliga wegen der Coronavirus-Pandemie - und hofft seitdem auf eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Infos dazu aus der NDR Sportredaktion.







2,57 bei 7 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 03.05.2020 | 22:30 Uhr