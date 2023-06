Ajdini kehrt zum VfL Osnabrück zurück Stand: 20.06.2023 18:12 Uhr Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat ein bekanntes Gesicht an die Bremer Brücke zurückgeholt: Bashkim Ajdini, zuletzt aktiv für den SV Sandhausen, unterschrieb am Dienstag einen Vertrag bei den Lila-Weißen.

Mit dem Start der Vorbereitung am 28. Juni beginnt für Ajdini die zweite Amtszeit beim VfL Osnabrück. Im Sommer 2016 hatte der heute 30-Jährige seinen ersten Kontrakt bei den Lila-Weißen unterschrieben. Der Defensivspieler wurde zur Stammkraft und stieg 2019 mit dem VfL in die Zweite Liga auf, im Sommer 2021 wechselte er vom damaligen Drittligisten Osnabrück zum SV Sandhausen. Nun kehrt der im schwedischen Halmstad geborene Sohn kosovarischer Eltern an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Für den VfL bestritt Ajdini bislang 156 Pflichtspiele, er erzielte dabei 12 Tore und bereite 14 Treffer vor. Insgesamt kommt er in seiner fußballerischen Laufbahn auf 124 Dritt- und 115 Zweitligaspiele.

"Es fühlt sich an wie nach Hause kommen." Bashkim Ajdini

"Ich hatte fünf wundervolle Jahre beim VfL, der Abschied seinerzeit ist mir nicht leicht gefallen, und das ist keine Floskel. So habe ich immer mit einem Auge nach Osnabrück geschielt und die Entwicklung verfolgt. Ich freue mich, wieder da zu sein", sagte Ajdini.

"Ajdini wird Kader weitere Flexibilität verleihen." VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh

Auch VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh zeigte sich erfreut darüber, dass die Rückholaktion geglückt ist. "Bashkim Ajdini war beim VfL immer eine verlässliche Größe, und wir haben bei den Gesprächen sofort gespürt, wie sehr sein Herz immer noch für die Stadt Osnabrück und den VfL schlägt", sagte Shapourzadeh. "Wir freuen uns sehr auf ihn. Er wird unserem Kader nicht nur Erfahrung, sondern auch weitere Flexibilität verleihen. 'Bashi' ist sowohl in der Defensivreihe als auch im Mittelfeld einsetzbar, verfügt über Geschwindigkeit, Spielverständnis und eine herausragende Mentalität."

