Acht Profis verlassen Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig Stand: 29.05.2021 14:50 Uhr Eintracht Braunschweig hat knapp eine Woche nach dem Abstieg aus der zweiten Fußball-Bundesliga weitere personelle Weichen gestellt. Acht Profis verlassen den Club.

Wie die "Löwen" am Sonnabend mitteilten, werden die auslaufenden Verträge von Felix Kroos, Robin Ziegele, Felix Burmeister, Leon Bürger, Manuel Schwenk und Felix Dornebusch nicht verlängert.

Don-won Ji (1. FSV Mainz 05) und Suleiman Abdullahi (1. FC Union Berlin) waren ausgeliehen und kehren zu ihren angestammten Vereinen zurück. "Unsere Neustrukturierung für die Dritte Liga hat begonnen und es wurden erste Entscheidungen getroffen“, sagte Eintracht-Sportchef Peter Vollmann.

Nachfolger für Trainer Meyer wird noch gesucht

Zuvor hatten die Braunschweiger bereits die Trennung von Trainer Daniel Meyer verkündet. Ein neuer Coach ist noch nicht gefunden. Klar ist jedoch, dass der ehemalige Kapitän Dennis Kruppke eine wichtige Rolle einnehmen wird. Der bisherige Leiter des Nachwuchsleistungszentrums soll Vollmann beim Scouting und der Kaderplanung unterstützen.

Einige Akteure des Abstiegskaders werden indes an der Hamburger Straße bleiben. Jasmin Fejzic verlängerte am Sonnabend seinen Kontrakt bis 2023. Die Verträge von Nick Proschwitz, Lasse Schlüter und Benjamin Kessel haben sich automatisch um ein Jahr verlängert. Auch Jannis Nikolaou, Iba May, Martin Kobylanski und Niko Kijewski bleiben in Braunschweig. Yannik Bangsow und Michael Schultz kehren nach ihrer Leihe zu Viktoria Köln zurück.

