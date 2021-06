Abschieds-Gala bei den VfL-Frauen - mit oder ohne Double? Stand: 03.06.2021 15:41 Uhr Nach dem Pokalsieg haben die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg im Fernduell mit Bayern München nur noch eine kleine Chance auf die Meisterschaft. Das Saisonfinale ist für viele Erfolgsgaranten der Schlusspunkt beim VfL.

Wolfsburgs Sportlicher Leiter Ralf Kellermann bevorzugt den nüchternen Blick auf den letzten Bundesliga-Spieltag am Sonntag (14 Uhr). Die VfL-Frauen empfangen im Nordduell das Team von Werder Bremen, das den Klassenerhalt bereits gesichert hat. Bayern München hat Eintracht Frankfurt zu Gast und könnte sich bei zwei Punkten Vorsprung auf Wolfsburg und der deutlich besseren Tordifferenz (+69 versus +46) sogar ein Unentschieden leisten. "Wenn alles normal läuft", so Kellermann, "wird Bayern München Meister."

Schult zählt auf einen Sieg von Frankfurt in München

Frankfurt könne es zwar "jeder Topmannschaft schwer machen", doch die Eintracht hat Wolfsburg im DFB-Pokalfinale am vergangenen Sonntag einen aufopferungsvollen, wenn auch vergeblichen Kampf über 120 Minuten geliefert. Zudem fällt Frankfurts Kapitänin Tanja Pawollek nach ihrem im Endspiel erlittenen Kreuzbandriss aus. Die Aussichten auf das fünfte VfL-Double in Serie sind also eher schlecht. Dennoch: "Auch wenn sie nicht Favorit sind, können sie dort gewinnen, darauf hoffen wir", sagt Almuth Schult über die Frankfurterinnen.

Die Nationaltorhüterin hatte im Finale die erste Rote Karte ihrer Karriere gesehen und wurde für die ersten zwei Spiele der neuen Pokalsaison gesperrt. Gegen Werder wird sie jedoch dabei sein - und Wolfsburg aller Voraussicht nach auch erhalten bleiben. Im Gegensatz zu etlichen anderen Erfolgsgaranten der vergangenen Jahre, die maßgeblich daran beteiligt waren, dass die VfL-Frauen seit dem Triple 2013 mindestens einen Titel pro Saison gewannen.

Lerch will scheidenden Spielerinnen noch Einsatzzeit gönnen

Trainer Stephan Lerch verabschiedet sich nach vier Jahren als Cheftrainer zur TSG Hoffenheim, wo er den männlichen U17-Nachwuchs übernimmt. Auch die Co-Trainerinnen Ariane Hingst und Theresa Merk sowie Videoanalystin Donna Newberry gehen neue Wege. Aus dem Kader verabschieden sich Leistungsträgerinnen wie Ingrid Engen und Fridolina Rolfö, aber auch Spielerinnen, die zu den dienstältesten im VfL-Trikot gehören: Lara Dickenmann und Zsanett Jakabfi (seit 2009 im Verein) beenden ihre Karrieren. Lena Goeßling wird nach zehn Jahren nicht weiterbeschäftigt und hofft, dass Lerch ihr, anders als im Pokalfinale, bei der großen Abschiedsgala noch einen Einsatz gönnt.

"Wir haben fest vor, dass die Spielerinnen, die den Verein verlassen, noch mal zum Einsatz kommen", verspricht Lerch. Mit Ausnahme von Rolfö, die ihre Pokalblessuren ebenso wie Joelle Wedemeyer nicht rechtzeitig auskuriert hat. "Wir sollten schon den Anspruch haben, Bremen schlagen zu können, egal, wer auf dem Platz steht", sagt Lerch, der nicht permanent über Zwischenstände aus München informiert werden möchte. Für alles, was nach dem Schlusspfiff kommt, erwartet nicht nur er eine Menge Tränen: "Es wird sicher emotional. Wir haben ja einige zu verabschieden, die eine lange Zeit beim VfL tätig waren", sagt er. Um etwas Druck von allen zu nehmen, hat der scheidende Coach schon am Donnerstag einige Worte des Abschieds an sein Team gerichtet.

Neuer Trainer Stroot muss großen Umbruch moderieren

Auf den neuen Coach Tommy Stroot und die Co-Trainerinnen Kim Kulig und Sabrina Eckhoff kommt dann ab 1. Juli die undankbare Aufgabe zu, den großen Umbruch zu moderieren. Zwar sind inzwischen sechs Neuzugänge fix, doch im aktuellen Kader gibt es auch noch ein paar Fragezeichen. Kapitänin Alexandra Popp verpasst das Saisonfinale wegen einer Knieverletzung. Pauline Bremer fehlt nach Kreuzband- und Innenbandriss im Knie schon seit Oktober.

Wechselbörse VfL Wolfsburg ABGÄNGE:

Trainerteam: Stephan Lerch (TSG Hoffenheim), Ariane Hingst, Donna Newberry, Theresa Merk (alle unbekannt)

Kader: Lena Goeßling, Ingrid Syrstad Engen, Fridolina Rolfö (alle unbekannt), Friederike Abt (Bayer Leverkusen), Zsanett Jakabfi, Lara Dickenmann (beide Karriereende). Karina Saevik (Avaldsnes IL/Vertragsauflösung zum 17. Mai 2021)

ZUGÄNGE:

Trainerteam: Tommy Stroot (Twente Enschede/Cheftrainer), Kim Kulig (Eintracht Frankfurt/Co-Trainerin), Sabrina Eckhoff (Württembergischer Verband/Verbandstrainerin), Gerhard Waldhart (U18 St. Pölten/Analyst)

Kader: Tabea Waßmuth, Lena Lattwein (beide TSG Hoffenheim), Sandra Starke (SC Freiburg), Joelle Smits (PSV Eindhoven), Lynn Wilms (Twente Enschede), Jill Roord (FC Arsenal)

DFB-Präsidentin? Schult würde es sich zutrauen

Mit Spannung wird auch zu beobachten sein, in welche Richtung sich die Karriere von Schult entwickelt. Die Nationaltorhüterin und Zwillingsmama steht im Sommer als ARD-Expertin bei der Europameisterschaft der Männer am Mikrofon. Zudem fordert Schult als eine von neun prominenten Frauen mit der Initiative "Fußball kann mehr" mehr Geschlechtergerechtigkeit im deutschen Fußball. In den vergangenen Tagen hat sie mehrere Interviews gegeben, in denen sie die DFB-Führung kritisierte und eigene Ambitionen in den Raum stellte. Auf die Frage, ob sie sich sogar ein Amt wie das der DFB-Präsidentin zutraue, hatte Schult in einem "Bild"-Interview gesagt: "Ja, grundsätzlich schon."

