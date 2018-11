Stand: 26.11.2018 12:30 Uhr

96 im Tabellenkeller: "Abstiegskampf ausgerufen"

Platz 16 mit lediglich neun Punkten nach zwölf Bundesliga-Partien: Hannover 96 steckt im Tabellenkeller fest und befindet sich im Abstiegskampf, wie Manager Horst Heldt klar und deutlich nach dem 1:4 in Mönchengladbach betonte: "Es kristallisiert sich schon heraus, dass es um die Mannschaften geht, die jetzt da unten stehen. Deshalb haben wir ja auch den Abstiegskampf ausgerufen. Das wird sich auch mit einem Sieg nicht ändern."

Seit mehr als einem Jahr ohne Auswärtssieg

Esser: "Wir haben kein gutes Spiel gemacht"







Die chronische Auswärtsschwäche (19 Partien in Folge ohne Sieg), eine wackelige Defensive und nun auch noch Verletzungspech - Probleme hat Trainer André Breitenreiter nach gut einem Drittel der Saison reichlich zu lösen. Nach der Abreibung in Gladbach fielen ihm allerdings auch nur Allgemeinplätze ein. Kostprobe: "Wir müssen uns gemeinsam durchkämpfen und es im nächsten Heimspiel besser machen." Verbessern muss 96 vor allem sein Abwehrverhalten. Im Borussia-Park agierte die Hannover-Defensive derart naiv, dass Mönchengladbach nicht einmal überragend spielen musste, um vier Tore zu erzielen. "Mit so einer Leistung wie heute bleibt nicht viel Hoffnung", erklärte der frustrierte Keeper Michael Esser.

"Können unsere Ausfälle nicht kompensieren"

Hannover in Bestbesetzung mag eine Mannschaft für das Tabellenmittelfeld sein. Wenn mehrere Leistungsträger fehlen, reicht es dafür nicht mehr. In Mönchengladbach fehlten in Walace und Primin Schwegler beide "Sechser" sowie Offensivmann Ilhas Bebou. Breitenreiter konnte sie nicht einmal annähernd gleichwertig ersetzen. "Man hat gesehen, dass wir unsere Ausfälle nicht kompensieren konnten", räumte der Coach ein. Das Lazarett hat am Sonntag sich sogar noch weiter gefüllt. Noah Joel Sarenren Bazee erlitt bei einem Zusammenprall mit Matthias Ginter eine Gehirnerschütterung.

Fragwürdiger Umgang mit Verletzung von Sarenren Bazee

Obwohl Sarenren Bazee sichtlich angeschlagen war und über den Platz taumelte, wurde er erst mehrere Minuten später ausgewechselt. "Der Mannschaftsarzt hat den Spieler untersucht, und Noah Joel hat signalisiert, dass es weitergehen kann. Auf diese Aussagen verlassen wir uns natürlich", sagte Breitenreiter. Doch kann ein Profi das eigenständig einschätzen? Ärzte fordern seit langem, deutlich sensibler und konsequenter bei Kopfverletzungen zu handeln und Spieler (auch vor sich selbst) zu schützen. In anderen Sportarten gelten mittlerweile strenge Regeln bei Kopfverletzungen. Im Fußball gibt es lediglich Ansätze. Fast überall wird das Thema aber noch immer nachrangig behandelt. Sarenren Bazees Fall war dafür ein deutlicher Beweis.

