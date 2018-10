Stand: 04.10.2018 15:23 Uhr

96 am Boden: Meistert Breitenreiter die Krise?

Vor ein paar Wochen noch schien Hannover 96 auf eine sorgenfreie Saison hinzusteuern. Mehr noch. Nach dem 6:0-Erfolg im DFB-Pokal beim starken Drittligisten Karlsruher SC sowie den beiden Remis zum Bundesliga-Auftakt gegen die ambitionierten Bremer (1:1) und Dortmunder (0:0) durften Vereinsverantwortliche und Fans darauf hoffen, dass die Mannschaft in dieser Runde vielleicht sogar in die Phalanx der Clubs einbricht, die sich seit Jahren um die Europa-League-Plätze streitet. Auch, weil nicht nur die Resultate, sondern auch die Auftritte der "Roten" durchaus ansprechend waren.

Hannover vor Schlüsselspiel gegen Stuttgart 04.10.2018 16:00 Uhr Hannover 96 steckt in der Krise. Manager Horst Heldt ist "von den handelnden Personen überzeugt", aber droht dennoch eine Trainerdiskussion? NDR Reporter Fabian Wittke mit einer Einschätzung.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Vier Spieltage ohne jeglichen Punktgewinn später herrscht am Maschsee die pure Ernüchterung. Die Niedersachsen zieren das Tabellenende und Trainer André Breitenreiter steckt erstmals in seiner Amtszeit in einer handfesten Krise. Noch hat der Coach die uneingeschränkte Rückendeckug des mächtigen Vereinspatrons Martin Kind. Und auch Manager Horst Heldt bekräftigte am Donnerstag: "Wir sind uns unserer Situation bewusst - die ist nicht schön. Aber egal, wie das Ergebnis sein wird: Ich bin absolut überzeugt von den handelnden Personen." Was aber geschieht, wenn 96 am Sonnabend im Kellerduell mit dem VfB Stuttgart (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) einen ähnlich desolaten Auftritt wie zuletzt in Frankfurt (1:4) zeigt und wieder hoch verliert?

Wie lange bewahrt Clubboss Kind die Ruhe?

Audio 96 erstmals unter Breitenreiter in der Krise NDR Info Hannover 96 ist nach dem 1:4 in Frankfurt Bundesliga-Schlusslicht. Für Coach André Breitenreiter ist es eine ungewohnte Situation. Erstmals in seiner Amtszeit spürt er Gegenwind. Audio (01:33 min)

Dass Kind in diesem Fall in Aktionismus ausbrechen und seinen Coach vor die Tür setzen würde, erscheint eher unwahrscheinlich. Der Druck auf den 45-Jährigen würde bei einem weiteren Negativergebnis aber gewiss wachsen - auch intern. Denn die Vergangenheit hat gezeigt, dass Kind sich nicht scheut, auch bei den Fans unpopuläre Maßnahmen zu ergreifen, wenn er das Wohl der "Roten" in Gefahr sieht. Zur Erinnerung: Der beim Anhang beliebte Breitenreiter-Vorgänger Daniel Stendel wurde Mitte April des vergangenen Jahres gefeuert, obgleich das Team als Vierter der Zweiten Liga nur drei Zähler hinter Spitzenreiter Stuttgart lag.

Abwärtstrend hält schon länger an

Es kam in Breitenreiter ein Coach, der ebenfalls 96-Stallgeruch hat. Auch er stürmte einst wie Stendel für die Norddeutschen. Und auch er hat ein hohes Standing bei den eigenen Fans. Dass dieser Umstand kaum ein Rettungsanker im Falle weiterer Pleiten für ihn sein wird, ist dem 45-Jährigen sicherlich bewusst. Er muss nun liefern, zumal nicht nur die jüngsten Resultate enttäuschend waren: Hannover hat die schlechteste Punkteausbeute aller Bundesligisten im Jahr 2018. Eine Statistik, die Fragen aufwirft. Die, ob der Trainer die Mannschaft noch nachhaltig weiterentwickeln kann. Und die nach der Einkaufspolitk.

Startelf 11 Bilder So könnte Hannover 96 spielen Die voraussichtliche Startformation der Niedersachsen. Bildergalerie

"Die Euphorie war etwas zu groß"

Fakt ist: Von den Sommerzugängen konnte bis dato noch keiner eine prägende Rolle im Team einnehmen. Insbesondere die Abgänge von Abwehrchef Salif Sané (Schalke) und von Angreifer Martin Harnik (Werder) sind noch nicht kompensiert worden. Die guten Auftaktresultate täuschten laut Breitenreiter darüber hinweg, dass sich die Mannschaft noch im Findungsprozess befindet. "Aufgrund der Vorbereitung und der ersten Saisonspiele sind sicherlich bei dem einen oder anderen die Erwartungen zu hochgeschraubt worden, die Euphorie war etwas zu groß. Da haben wir auch versucht, den Ball flachzuhalten. Wir sind ein Verein, der großen Substanzverlust zu verzeichnen hatte. Wir haben Spieler dazugeholt mit Potenzial, die sich integrieren müssen", erklärte der Coach im Interview mit dem NDR Sportclub.

Zugleich ist dem 45-Jährigen bewusst, dass er nicht unbeschränkt Zeit zum Formen des Teams bekommen wird: "Letztendlich zählen am Ende des Tages Ergebnisse. Und die haben wir jetzt nicht eingefahren. Also sind wir in einer Situation, langsam punkten zu müssen, um nicht den Anschluss zu verlieren."

Frankfurt-Spiel nur ein Ausrutscher?

TV-Tipp 96-Keeper Esser zu Gast im Studio Sportclub Am Sonntag zu Gast bei Moderator Alexander Bommes im Studio: Michael Esser, Keeper von Fußball-Bundesligist Hannover 96, sowie Ex-Segel-Weltmeister Roland Gäbler. mehr

Ein Erfolg am Sonnabend gegen Stuttgart würde Breitenreiter die Arbeit in den kommenden Wochen fraglos erleichtern. Dafür bedarf es jedoch einer gehörigen Leistungssteigerung im Vergleich zum Frankfurt-Spiel, in dem die Niedersachsen eigentlich zum ersten Mal in dieser Serie richtig enttäuschten. "Das ist nicht so gewesen, wie wir auftreten wollen. Die Eintracht war in vielen Bereichen engagierter und aggressiver", kritisierte der Trainer. Dann formulierte er mit Blick auf das VfB-Duell einen Satz, der schon ein wenig nach einer Durchhalteparole klang: "Wir müssen den Kopf wieder hochnehmen, uns auf das nächste Spiel gut vorbereiten und es einfach besser machen." Die Leichtigkeit der ersten Saisonwochen ist bei 96 verflogen. In den Köpfen und den Beinen.

André Breitenreiters Karriere in Bildern







































Dieses Thema im Programm: Sportclub | 07.10.2018 | 22:50 Uhr