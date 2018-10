Stand: 30.10.2018 06:30 Uhr

96 - VfL: Niedersachsenduell um das Achtelfinale

Gibt es nun Grund zur Sorge beim Fußball-Bundesligisten Hannover 96, oder nicht? Vor dem heutigen DFB-Pokalspiel gegen den VfL Wolfsburg (18.30 Uhr / im NDR Livecenter) reichten die Einschätzungen der Lage von "entspannt" (Kapitän Waldemar Anton) bis heikel. So stellte Manager Horst Heldt sehr deutlich fest: "Wir müssen mehr investieren, da muss sich jeder hinterfragen. Ansonsten reicht das nicht." Beim Gegner aus Wolfsburg hat sich die Lage hingegen wieder beruhigt. Das 3:0 in Düsseldorf beendete am Wochenende eine Negativserie von sechs Partien ohne Sieg.

VfL wieder mit Weghorst und Ginzcek?

Ein spielerisches Meisterstück war der Sieg beim Bundesliga-Aufsteiger beileibe nicht. Aber zumindest brachte er Wolfsburgs Trainer Bruno Labbadia die Erkenntnis, dass seine beiden Stoßstürmer Daniel Ginczek und Wout Weghorst bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt gut harmonierten und jeweils einen Treffer erzielten. "Das hat richtig Spaß gemacht", freute sich Ginczek, der lange Zeit mit Fitnessproblemen zu kämpfen hatte. Doch "jetzt haben wir ihn endlich da, wo wir ihn haben wollen", sagte Labbadia. Das Sturmduo wird wohl auch am Dienstag in Hannover zusammen auflaufen. Fraglich ist hingegen der Einsatz von Maximilian Arnold (Schienbeinprellung). "Bei ihm müssen wir abwarten", sagte Labbadia, der gleichzeitig den Gegner lobte: "Hannover hat zuletzt gut gespielt, aber etwas unglückliche Ergebnisse erzielt. Daher erwarte ich eine schwere Partie für uns."

Breitenreiter erwartet Reaktion

Labbadias Einschätzung der Lage bei 96 könnte auch von Hannovers Coach André Breitenreiter stammen. Der 45-Jährige betont regelmäßig, dass er grundsätzlich mit dem Auftreten seines Teams zufrieden sei. Tatsächlich war Hannover in vielen Partien mindestens gleichwertig. Doch die schwache Bilanz von sechs Punkten aus neun Bundesligaspielen lässt sich nicht wegdiskutieren. Nach der lange Zeit dürftigen Leistung in der Liga beim 1:2 gegen den FC Augsburg rechnet Breitenreiter mit einer deutlichen Steigerung seines Teams im Pokal - und am Ende soll der Einzug ins Achtelfinale stehen. "Wenn wir dafür die Verlängerung oder das Elfmeterschießen brauchen, ist das für mich auch okay", sagte der 96-Coach.

Es gehe auch um eine Revanche für das Zweitrunden-Aus gegen Wolfsburg (0:1) in der vergangenen Saison. "Wir wollen morgen diese Niederlage vergessen machen. Es ist ein 50:50-Spiel, das wir gewinnen wollen", sagte Breitenreiter, der im Tor einen Tausch vornimmt. Michael Esser macht Platz für den ehemaligen Kapitän Philipp Tschauner.

