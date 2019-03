Stand: 10.03.2019 20:11 Uhr

96-Drama im Schneetreiben: 2:3 gegen Bayer von Hanno Bode, NDR.de

Hannover 96 befindet sich weiter im freien Fall in Richtung zweite Fußball-Bundesliga. Der Auftritt gegen Bayer Leverkusen sollte den "Roten" trotz der 2:3 (0:2)-Niederlage aber für die kommenden Wochen Mut machen. Denn die Leistung stimmte. Am Ende fehlte den Niedersachsen einfach das Quäntchen Glück.

Es gibt so Momente im Leben eines Fußballers, in denen möchtest du deine "Buffer" nicht nur an den Nagel hängen. Du willst sie am liebsten verbrennen - in jedem Fall nie wieder anziehen. Genki Haraguchi hatte einen solchen im Bundesliga-Spiel seines Brötchengebers Hannover 96 gegen Bayer Leverkusen. In der 33. Minute hatte der Japaner nach einem Aussetzer von Gäste-Keeper Lukas Hradecky das leere Tor vor Augen und den Torschrei vermutlich bereits auf den Lippen. Der Flachschuss des 27-Jährigen wäre auch im Kasten gelandet, hätte es an diesem Abend nicht heftig geschneit in der niedersächsischen Landeshauptstadt. So blieb das Spielgerät kurz vor der Linie im durchnässten Rasen liegen - Jonathan Tah konnte klären und so den frühen Anschlusstreffer der "Roten" zum 1:2 verhindern.

Zu wenig sportliche Qualität, kein Glück

Frei nach dem früheren Bayern-Angreifer und "Fußball-Philosophen" Jürgen Wegmann: "Zuerst hatten wir kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu", spiegelte sich in dieser kuriosen Szene ein Stück weit das Dilemma von 96 in dieser Serie wider. Denn neben sportlicher Qualität mangelt es den Niedersachsen auch ein wenig an Spielglück. Den häufig zitierten "dreckigen Sieg" hat Hannover bis dato jedenfalls noch nicht auf seinem Konto. Auch gegen die Werkself stand der Tabellenvorletzte am Ende wieder mit leeren Händen da. Doch diesmal hatte sich das Blatt nach besagter Szene von Haraguchi zumindest zwischenzeitlich zugunsten der Norddeutschen gewendet.

Volland trifft doppelt für Bayer

Anders als in der Vorwoche im Kellerduell beim VfB Stuttgart (1:5) stimmten an diesem ungemütlichen Abend bei den 96-Profis zumindest der Einsatz und die taktische Disziplin - Grundtugenden des Fußballs also. Doch was nützt alles Rennen und Verschieben, wenn der Gegner selbiges auch macht und eine feinere Ballbehandlung hat? Richtig: nichts. Und so standen die von Verletzungspech arg gebeutelten und ihrem Präsidenten Martin Kind öffentlich demontierten Hannoveraner ("Die Mannschaft ist kaputt, schlecht zusammengestellt und gescheitert") im ersten Abschnitt überwiegend auf verlorenem Posten. Bayer hatte mehr Struktur, Zug und individuelle Qualität in seinem Spiel und führte zur Pause durch Kevin Volland mit 2:0. Zunächst musste der 26-Jährige nur noch den Fuß hinhalten, nachdem Keeper Michael Esser einen Schuss von Julian Brandt zur Seite abgewehrt hatte (13.). Bei seinem zweiten Treffer profitierte Volland von einem Brandtschen Traumpass in die Tiefe (28.). Wobei: Auf trockenem Geläuf wäre das Zuspiel vielleicht eine Beute vom herausstürzenden Esser gewesen. Auf dem nassen Untergrund aber verlor der Ball an Tempo. Zuerst hatten sie kein Glück...

Leidenschaftliche 96er erzwingen den Ausgleich

Bereits nach 40 Minuten bat Referee Sören Storks die Teams dann in die Kabine. Allerdings noch nicht zur Halbzeit. Der Unparteiische unterbrach die Begegnung, weil die Linien vom Schnee überdeckt waren. Mit Besen wurden sie eifrig vom dafür zuständigen Personal freigemacht, sodass es bald darauf weitergehen konnte. Ein reguläres Fußballspiel war auf dem immer tiefer und rutschiger werdenden Platz kaum noch möglich. 96 nahm die äußeren Umstände nach dem Seitenwechsel besser an. Die Gastgeber legten nun noch mehr Leidenschaft in die Waagschale und wurden durch Jonathas' Kopfballtor (51.) für ihren hohen Aufwand belohnt. Es war nun deutlich zu spüren und zu sehen, dass ein Ruck durch Hannovers Team ging. Der Glaube an einen Punktgewinn, ja, vielleicht sogar an mehr, war wieder da. Und selbiger erhielt zusätzliche Nahrung, als Miiko Albornoz den eingewechselten Hendrik Weydandt bediente, Hradecky dessen Kopfball vor die Füße von Mitchell Weiser abwehrte und der ins eigene Tor traf (73.).

Havertz trifft Hannover mitten ins Herz

Das Momentum schien nun auf Hannovers Seite. Und die Niedersachsen griffen auch weiter forsch an. Allerdings regten sich in der Schlussphase auch wieder Leverkusens Lebensgeister. Bayer bekam wieder mehr Struktur in seine Angriffe und kam durch einen Kopfball von Kai Havertz (87.) zum etwas schmeichelhaften Auswärtssieg. Schmeichelhaft auch deswegen, weil 96 kurz vor Ultimo noch die große Chance zum Ausgleich durch Waldemar Anton besaß. Der Schuss des abgesetzten Kapitäns wurde gerade noch zur Ecke abgefälscht (90.). Zuerst hatten sie kein Glück...

