6:3! VfL Osnabrück gewinnt wildes Spiel beim MSV Duisburg Stand: 02.02.2022 20:56 Uhr Der VfL Osnabrück hat in der Dritten Liga beim MSV Duisburg eindrucksvoll bewiesen, dass er ein Kandidat für den Aufstieg ist. Mit 6:3 bezwangen die Lila-Weißen den Gastgeber.

Keine Frage, über dieses Fußballspiel war im Vorfeld viel diskutiert worden. Schließlich war es ein Wiederholungsspiel. Die Partie des 20. Spieltags am 19. Dezember war nach beleidigenden Rufen eines Zuschauers abgebrochen worden. Inzwischen wurde das Ermittlungsverfahren eingestellt.

Beide Teams wollten am Mittwochabend vor 750 Zuschauern in der Duisburger Arena ein Zeichen setzen und liefen in Sondertrikots auf. Auf dem Osnabrücker Dress stand "Bücken bauen", beim MSV "Integration, Respekt, Toleranz". Dass dieses Spiel auf ganz andere Weise so besonders wurde, hätte sicher auch keiner gedacht. Neun Tore, ein wildes Hin und Her: Am Ende belohnte sich der VfL Osnabrück für einen starken Auftritt. Mit diesem Sieg sind die Niedersachsen, die sich stellenweise eine Klasse besser präsentierten, weiter dabei im Kampf um den Aufstieg in die Zweite Liga. Am Sonnabend (14 Uhr) steht die Partie gegen Türkgücü München an.

Rasanter Auftakt mit frühen Toren

Sowohl der VfL Osnabrück als auch der MSV Duisburg begannen mit viel Offensivkraft - und das erfolgreich: VfL-Kapitän Marc Heider behauptete sich im Zweikampf und steckte durch zu Sebastian Klaas. Der Mittelfeldmann traf aus 16 Metern flach ins Eck (8.). Der Treffer hätte wegen einer Abseitsposition aber nicht zählen dürfen. Doch Duisburg schlug sofort zurück. Ein langer Ball vom ehemaligen St. Paulianer Marvin Knoll landete beim ebenfalls ehemaligen Kiezkicker Aziz Bouhaddouz, der John Yeboah per Kopf bediente. Der Angreifer legte quer und Moritz Stoppelkamp schob aus wenigen Metern ein - 1:1 (13.).

Die Lila-Weißen waren vom Ausgleich nicht sonderlich beeindruckt und fuhren weitere Angriffe. In der 27. Minute grätschte Ba-Muaka Simakala eine feine Vorlage von Heider zur erneuten Führung über die Linie. Aaron Opoku traf kurz darauf nur den Außenpfosten. Danach wurde es ruppiger und lauter: Knoll, Marvin Bakalorz und Torwarttrainer Sven Beuckert sahen auf MSV-Seite Gelb.

Osnabrück brennt regelrechtes Feuerwerk ab

Keine 90 Sekunden nach Wiederanpfiff erhöhten die äußerst spielstarken Osnabrücker auf 3:1, Sven Köhler traf ins lange Eck (47.). Duisburgs Abwehr war völlig überfordert. Und damit nicht genug: Antreiber Heider besorgte das 4:1 selbst (51.). Als Simakala klar im Strafraum gehalten wurde, verwehrte Schiri Nicolas Winter den fälligen Elfmeter. Beim Konter traf Stoppelkamp nur die Latte (56).

Deutlich mehr Glück - und vor allem auch Können - hatten die "Zebras", als ihr Kapitän eine Flanke sehenswert per Seitfallzieher zum 2:4 ins VfL-Tor knallte (62.). Ein Hoffungsschimmer? Mehr als das. Bouhaddouz zog aus rund acht Metern ab - nur noch 3:4 (71.) Der MSV war wieder voll da und wollte mehr. Doch Osnabrück nutzte eine kleine Unaufmerksameit und stellte durch Lukas Kunze auf 3:5 (81.). Kurz danach scheiterte Opoku noch an Duisburgs Keeper Jo Coppens. Der musste aber noch einmal hinter sich greifen, als der eingewechselte Felix Higl per Direktabnahme traf (90.+2). Am Ende standen nicht nur neun Tore auf der Anzeigetafel, es war auch eine großartige Werbung für den Fußball.

20.Spieltag, 02.02.2022 19:00 Uhr MSV Duisburg 3 VfL Osnabrück 6 Tore: 0: 1 Klaas (8.) 1 :1 Stoppelkamp (13.) 1: 2 Simakala (27.) 1: 3 Köhler (47.) 1: 4 Heider (52.) 2 :4 Beermann (62., Eigentor) 3 :4 Bouhaddouz (71.) 3: 5 L. Kunze (81.) 3: 6 Higl (90. +2)

MSV Duisburg: Coppens - Feltscher, Welkow, Knoll, Bretschneider - Bakalorz - Yeboah Zamora (61. Ajani), Pusch (55. Frey), Stoppelkamp - Ademi (55. Hettwer), Bouhaddouz

VfL Osnabrück: P. Kühn - O.H. Traoré, Beermann, M. Trapp, Kleinhansl (75. Haas) - Klaas (83. Gugganig), U. Taffertshofer, Köhler (75. Bapoh) - Simakala (58. L. Kunze), Heider (84. Higl), Opoku

Zuschauer: 750



