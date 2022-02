6:0! Eintracht Braunschweig kann doch noch gewinnen Stand: 16.02.2022 20:48 Uhr Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig hat den Bann gebrochen und nach vier sieglosen Spielen endlich wieder gewonnen. Nach dem 6:0 (3:0) bei Viktoria Berlin kletterten die Niedersachsen in der Tabelle wieder auf Platz drei.

von Johannes Freytag

Die Partie war ursprünglich für den 16. Januar angesetzt, wegen mehrerer Corona-Fälle bei den Berlinern allerdings abgesetzt worden. Hatten sich die Niedersachsen im Hinspiel (0:4) noch vom Aufsteiger düpieren lassen, sorgten sie am Mittwochabend bei stürmischem Wetter im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark schnell für klare Verhältnisse. Mit dem Wind im Rücken überrannten sie die Gastgeber schon in der Anfangsphase und hielten auch im zweiten Durchgang den Druck hoch.

Der Lohn: In der Tabelle sind die Blau-Gelben bis auf einen Zähler an den Tabellenzweiten 1. FC Kaiserslautern herangerückt, haben allerdings auch eine Partie mehr als die Pfälzer bestritten. Für die Braunschweiger geht es schon am Sonnabend (14 Uhr, live im NDR Fernsehen und bei NDR.de) mit dem Niedersachsenduell beim Tabellenfünften VfL Osnabrück weiter.

Braunschweiger Dauerdruck - drei Tore in 18 Minuten

BTSV-Coach Michael Schiele setzte nach dem 1:1 gegen Freiburg II auf drei neue Akteure. Jomaine Consbruch, Niko Kijewski und Brian Behrendt rotierten in die Startelf. Die Niedersachsen gingen die Partie offensiv an, attackierten sehr früh und zwangen die Gastgeber zu Abwehrfehlern.

Zweimal wurde Consbruch so zum Torvorbereiter: Einmal bediente er Maurice Multhaup, der freistehend einschob (7.), und einmal Bryan Henning, dessen Schuss noch abgefälscht wurde (9.). Schließlich hatten die Braunschweiger nach einer Ecke von Multhaup das Glück, dass der Ball von Brooklyn Ezehs Rücken ins Netz flog (18.). Die Führung war hochverdient, zumal die Gäste weitere sehr gute Chancen hatten. Die beste vergab Jannis Nikolaou, der frei vorm Tor noch einmal quer spielte, anstatt selbst abzuschließen (42.).

BTSV auch in Hälfte zwei hochüberlegen

Nach Wiederanpfiff hatten die Berliner nun den Wind im Rücken und kamen prompt zu ersten Torgelegenheiten. Aber Jakob Lewald (54.) und Moritz Seiffert (57.) scheiterten am stark reagierenden BTSV-Keeper Jasmin Fejzic. Es war nur ein kurzes Aufbäumen, denn die Braunschweiger schlugen weiter erbarmungslos zu: Ein Eckball rutschte durch die Berliner Abwehr hindurch bis zum zweiten Pfosten, wo Philipp Strompf unbedrängt zum 4:0 traf - die Partie war gelaufen (61.).

Zumal die Gäste ihre Offensivbemühungen auch danach keinesfalls einstellten. Robin Krauße (65.) und Sebastian Müller (68.) ließen weitere BTSV-Treffer liegen. Aber die nächsten Braunschweiger Tore waren nur aufgeschoben: Eine Minute nach seiner Einwechslung nickte Benjamin Girth zum 5:0 ein (73.) und erhöhte wenig später auf 6:0 (79.). Die Braunschweiger Anhang (etwa 300 Fans) dürfte die Anreise nicht bereut haben - und das 0:4 aus dem Hinspiel in den Köpfen auch keine Rolle mehr spielen.

21.Spieltag, 16.02.2022 19:00 Uhr FC Viktoria 0 Braunschweig 6 Tore: 0: 1 Multhaup (7.) 0: 2 Henning (9.) 0: 3 Ezeh (18., Eigentor) 0: 4 Strompf (61.) 0: 5 Girth (74.) 0: 6 Girth (79.)

FC Viktoria: Krahl - Lewald, Kapp, Al. Hahn - Pinckert, Ogbaidse (46. Cvjetinovic), Jopek (71. Menz), Ezeh - Seiffert, Falcao Cini (62. Evina), Küc (62. Makreckis)

Braunschweig: Fejzic - J. H. Marx, Strompf, Behrendt, Kijewski - Nikolaou (63. Wiebe), Krauße - Henning (83. Otto) - Multhaup (63. Se. Müller), Consbruch (72. Girth) - Lauberbach (72. Hartmann)

Zuschauer:



